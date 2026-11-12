Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): "Le sanzioni possono essere comunicate prima, ma la comunicazione arriva sempre tra aprile e maggio. A novembre hai un primo risultato. Vediamo se arriveranno offerte importanti per i giocatori. Io vedo difficile una partenza importante in questa fase della stagione. Gasperini vuole un piccolo sforzo, non vuole il Greenwood della situazione. La priorità è davanti, ma serve anche un piccolo rinforzo a centrocampo. Però molto dipenderà da quanto si spenderà."

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “Dal punto di vista tecnico possono tranquillamente coesistere, da un punto di vista tattico può essere più ostico. Ma è il momento per Soulé di scrollarsi di dosso il dubbio che alcuni hanno che con Dybala non riesca a rendere. Credo che con il numero 21 in campo la squadra tenda a servire meno il classe 2003”.