RADIO PENSIERI, VOCALELLI: “Le parole di Gasperini mi sono sembrate esagerate”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 21 luglio 2025 (modifica il 21 luglio 2025 | 16:04)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Vocalelli (Radio Radio mattino 104.5): "Le parole di Gasperini mi sono sembrate esagerate e fuori tempo. In confronto con le altre società, la Roma ha preso due giocatori e il terzo sta arrivando. Anche Ghilardi sembra vicino quindi la Roma è tra quelle che si è mossa di più. Non conosco El Aynaoui ma il costo del cartellino non è irrisorio".

Luigi Ferrajolo (Radio Radio pomeriggio 104.5): "Gasperini ha detto di essere preoccupato dopo che è saltato Ríos. Era lui il giocatore che voleva. Sto dicendo da tempo che la Roma è in ritardo. Appena ha detto queste cose, si sono chiuse le trattative per El Aynaoui e Ferguson. Spero che Wesley possa essere finalmente il terzino giusto per la Roma. Manca ancora un centrocampista in grado di governare la squadra".

Ugo Trani (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "Gasperini voleva parlare ai giornalisti. Ha detto di essere preoccupato ma si sapeva. C'è chi dice che anche le altre non hanno comprato ma la Roma parte dalla quinta posizione dell'anno scorso. Devi fare di più di quelle che ti hanno chiuso davanti. Gasperini e Dybala erano le certezze di ieri ma sono anche quelle di oggi. El Aynaoui l'ho visto giocare e bene. Fisicamente rientra nei parametri di Gasperini. È diverso da Ríos ma credo che a Gasperini piaccia. Sabato abbiamo visto una squadra che corre un po' di più e che gioca in modo più offensivo. La squadra però era spaccata in due. Mancano due giocatori come De Roon a centrocampo e Kolasinac in difesa. Ghilardi è un giocatore perfetto per Gasperini. Il mercato di quest'anno è nettamente migliore rispetto a quello dell'anno scorso. Di quelli arrivati la scorsa estate, giocava solo Soulé nel finale di campionato con Ranieri. Dovbyk mi preoccupa di più di Ferguson".

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “A Gasperini penso avessero garantito 2-3 acquisti per il ritiro, e un ritardo c’è ed esiste. Ora c’è stata una bella accelerata, e penso che a breve arriveranno anche Wesley e Ghilardi: una bella sistemata l’hai data. Rios? Era lui la prima scelta, e sicuramente sul centrocampista Gasperini non ci sarà rimasto benissimo però avrà Wesley, l’altro nome che aveva indicato. Su Ferguson è un attaccante dall’enorme potenziale, quella è una scommessa e come scelta la capisco: se ti esplode, puoi ricomprarlo per una cifra di poco inferiore ai 40 milioni”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,3): “Penso che in settimana arriveranno anche Wesley e Ghirardi, ma il lavoro della dirigenza non è finito qui. Serve l’attaccante a sinistra e l’altro centrocampista da comprare, che credo Gasperini voglia. Un nome che rivedo fare e che potrebbe avere un senso è Bissouma, anche se al Tottenham è andato male. Bissouma, Chiesa, più Wesley, Ghilardi, El Ayanoui e Ferguson vi piacerebbe? Io su Chiesa ci scommetterei: se torna quello dell’Europeo vinto, è uno che fa la differenza"

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Le parole di Gasperini? Se non avesse detto certe cose non sarebbe stato lui…esterna un disagio limitato al momento, vuole perdere meno tempo possibile per evitare delle difficoltà iniziali. Ora stanno arrivando i calciatori, e tra un paio di settimane cominceremo a capire quale sarà il loro contributo. Gasperini ha pressione positiva, ci crede molto, e speriamo che questi calciatori diano segnali positivi perché ce n’è bisogno”

Nando Orsi (Radio Radio -104,5): “Wesley? A me sembra che la Roma stia esaudendo i desideri di Gasperini. Lui ha chiesto certi calciatori, e stanno arrivando. Era ovvio che ci volesse un po’ di tempo. La Roma sta prendendo calciatori differenti per caratteristiche giustamente, ora c’è un allenatore diverso. Per ora stanno accontentando l’allenatore. Secondo me a breve gli consegneranno anche l’ultimo tassello, stanno operando bene. Ora sono tutti conoscitori di Ferguson, Wesley e El Aynaoui, ma secondo me nessuno l’ha visto. L’hanno visti chi fa l’osservatore di mestiere. Per me fino a ora è più che positivo il lavoro”

Mario Mattioli (Radio Radio - 104,5): “La Roma sta lavorando bene, non le si può dire nulla. Sulla conoscenza dei calciatori, chi li prende sa qualcosa in più di noi. Io El Aynaoui l’ho visto 4-5 volte, e nemmeno in partite intere. C’è fiducia sulla Roma, raramente l’avevo vista già con calciatori importanti nuovi”