Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Mi incuriosisce molto vedere come Pellegrini potrà inserirsi in una Roma che va a mille all’ora, mi sembra una squadra un po’ lontana dalla conformazione del calciatore. Lui ha limitato i danni in una Roma che non andava a questo ritmo, ora sinceramente immaginarlo in questa squadra faccio fatica. Io penso che debba fare degli step per giocare in una Roma che gioca questo calcio"

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Pellegrini ha fatto sicuramente qualche stagione negativa ma è anche stato protagonista di grandi annate come quella della Conference, non va sottovalutato. I concorrenti per quel ruolo in campo sono Soulé e Mora, che sono stati impegnati con la nazionale. Mi sto convincendo che Lorenzo possa partire dall’inizio”.

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “Scudetto? A Como puoi ottenere più convinzione ma è ancora presto, magari non ci sarà da attendere venti giornate come dice Gasp. Per ora è ancora troppo poco e sarebbe ancora troppo anche dopo Como. La stagione è molto lunga”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Como-Roma? Penso a Nico Paz e Dybala, può essere la chiave tattica della partita. Nico Paz è ovvio che gioca, ma ti pare che non gioca. Pisilli è in forma, può darti un’alternativa a centrocampo in una situazione molto statica, perchè se gioca De Roon, ragazzi, diventa molto leggibile contro il Como che fa della qualità la sua arma migliore. E poi vedremo se la capacità di Dybala di innescare Malen può essere decisiva, perchè loro ti concedono spazi e lì la qualità di quei due deve saltare fuori"