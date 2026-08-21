Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Giancarlo Padovan (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma andrà giudicata sul medio-lungo periodo, i primi calci non sono sempre fedeli a quello che è il percorso e il valore di una squadra. Credo che la Roma possa fare molto bene quest'anno, che possa giocare per il titolo. Magari subito dietro l'Inter, o terza. Non ci sono altre squadre molto molto forti, molto rinforzate. Per questo credo che l'Inter sia favorita".

Paolo Marcacci (Radio Radio Mattino - 104.5): "Probabilmente, per caratteristiche e utilità gasperiniane, alla Roma manca proprio uno come Fofana. Dall'altro lato c'è la volontà di trattenere Koné, anche perché la ricerca del sostituto in questo momento sarebbe penalizzante. Cacciamani e Udogie tatticamente sarebbero utilissimi".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Sono arrivati giocatori buoni, ma alla Roma manca ancora qualcosa. Sicuramente anche a centrocampo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Per ora la Roma ha solo acquistato, senza praticamente vendere. O qualcuno ha sbagliato nelle valutazioni o arriverà una multa e la pagheranno. Voglio dare una squadra competitiva a Gasperini, ma il mercato non si fa in tre giorni. Non mi sembra che la Roma non si sia sprecata a tirare fuori i soldi. Io continuo a dire che alla Roma manca un centrocampista di grande livello".