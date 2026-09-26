Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Un difensore come Mancini non può commettere certi errori: non è il modo giusto di affrontare l’avversario. I due gol presi dall’Italia, con due giocatori concentrati, non li prendi. Mancini non ha 18 anni, deve dare una mano in queste situazioni. Romano può sbagliare, l’hai messo accanto a Tonali e Barella, loro devono dare di più”

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Romano ha giocato cinque partite di ottimo livello, ma è stato condizionato: gli hanno dato la guida della Nazionale. Sul primo gol dell’Italia sbaglia molto Mancini, però l’azione nasce da un appoggio sbagliato di Romano. Ieri ha commesso errori che di solito non fa."

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma - 90,9): “Il calcio italiano deve prendere consapevolezza di essere di un livello basso”.