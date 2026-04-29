‘RADIO PENSIERI’, VOCALELLI: “Per 70 milioni Svilar lo lascerei partire subito”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 29 aprile 2026 (modifica il 29 aprile 2026 | 15:51)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5):"Se la Roma farà altri 10 punti, eguaglierà il girone d’andata. Quindi è una narrazione quella secondo cui ci sia stato un calo: nelle prime 19 partite ha fatto 35 punti, ora è a 25 e può sicuramente puntare a replicare il rendimento della prima parte di stagione. La Roma ha speso tanti soldi per Vaz e Malen. Non so chi si possa cedere. Se offrissero 70 milioni per Svilar, io lo venderei. Un altro portiere buono si può trovare"

Emiliano Viviano (Radio Radio Pomeriggio - 104,5):"A Mourinho si può contestare tutto, tranne i risultati: è stato l'unico a portare un trofeo alla Roma. Comunque, per i giallorossi sarebbe una bella batosta fare 73 punti e non andare in Champions. La Roma deve comprare giocatori offensivi. In difesa e centrocampo, anche, si può migliorare. Manca un esterno a sinistra. Ndicka secondo me è molto forte, ma combacia poco con Gasp. Fa fatica, perché ha la tendenza a correre all'indietro e al tecnico questa caratteristica non piace. El Aynaoui può ancora crescere sotto Gasperini. Per prendere Soulé, invece, ci vogliono parecchi soldi."

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5):"La Roma vincerà lo Scudetto l'anno del mio centenario. Non ci sarebbe ragione di non costruire intorno a Gasperini. Quale saranno i risultati non lo so. Non ho una grande stima di Gasp. Non è che abbia stravinto nella sua carriera. Non è mai stato un vincente. E anche la Roma non ha vinto tanto. Il ritardo dei giallorossi, comunque, è notevole rispetto alle altre big e Gasp non ha la bacchetta magica. Mancini, Pellegrini e Cristante non faranno mai le riserve. "

Ugo Trani (Tele Radio Stereo - 92,7): "Io spero che arrivi presto Ryan Friedkin. Dan non credo, invece, che arrivi. Con loro però non c'è mai niente di certo. Nelle ultime ore, già da ieri, si dice che il suo arrivo sia imminente. A Gasp basta che gli prendi: tre esterni d'attacco, uno titolare e un terzino sinistro. E vedere chi va via e capire con chi lo rimpiazzi. Per ora uno è il titolare in attacco. Se va via Ndicka, devi prendere un centrale titolare. Mourinho è una persona molto sincera. Lui si sa che è un grande comunicatore, divertente e ironico. Si mostra molto bene. Ma quando ha parlato ieri, lo ha fatto con sincerità. La forza di quella Roma sono stati lui e il pubblico. I boati che c'erano quando si faceva gol, non li ho quasi mai sentiti. Era una cosa continua. A me ha colpito, soprattutto quando ha detto che la città in cui si è trovato meglio è stata Roma. Lì si è capito quanto fosse sincero. la sincerità delle sue frasi."

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7):“Ndicka e Konè sono due profili più sostituibili nella testa di Gasperini rispetto a Soulè. Io penso che Konè e Soulè abbiano due quotazioni di mercato simili. Konè lo hai pagato 18 milioni, e con un’offerta da 50 milioni faresti una plusvalenza grossissima. Soulè lo hai pagato quasi 30 milioni, e con lui non faresti la stessa plusvalenza. Ecco perchè Konè è il più appetibile nella lista dei cedibili, anche più di Ndicka. E non dimentichiamoci che già l’anno scorso Gasperini diede l’ok alla sua cessione per fare un certo tipo di mercato"

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “Notizie sul direttore sportivo? Mi hanno detto che c’è stato un contatto con Manna, a conferma che sarebbe il preferito della proprietà. Giuntoli e Paratici non fanno parte dei possibili candidati. Forse c’è in ballo Sogliano del Verona. Comunque, è essenziale fare presto. Mi auguro che i Friedkin abbiano già fatto perché la Roma è già in ritardo. Mi aspetto che entro una settimana ci sia chiarezza per il futuro”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Massara è dimissionario, Ranieri è andato via… è rimasto solo Gasperini, che dovrebbe fare le veci dei due dirigenti e, quindi, presentarsi a Trigoria anche quando non c’è l’allenamento. La mia è una provocazione. Vi sembra normale che un allenatore debba comandare una società? Non mi sembra giusto. L’allenatore deve fare l’allenatore”.