In Serie A si segna tanto, anzi tantissimo. Gli 0-0 sono ormai un lontano ricordo e quasi tutte le squadre trovano il gol con più facilità. Tra queste c'è sicuramente la Roma che di reti ne ha realizzate 36 nelle prime 12 giornate di Serie A. Cinque a Parma così come il Milan che ha piegato il Frosinone. Juventus (4-0 contro il Venezia) e Inter (4-4 con l'Atalanta) ne hanno realizzate ben 4. Un incredibile record per queste squadre. Secondo quanto riportato da Opta era dalla stagione 1949/1950 che questi club non realizzavano almeno quattro gol nella stessa giornata. In quel caso alla diciassettesima. Dopo 76 anni Roma, Milan, Juve e Inter riscrivono la storia.