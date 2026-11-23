Prestazioni da top player e tre gol. Hermoso è il leader della Roma ed ha conquistato Gasperini. Ad esaltare il lavoro del tecnico ci ha pensato anche Andrea Stramaccioni su Dazn: "Gasperini è un valore aggiunto verticale su tutti i giocatori. Per me il caso più eclatante non è Malen ma Hermoso che sembra Cannavaro. Lui protegge i difetti ed esalta i pregi". Per lo spagnolo nei prossimi giorni arriverà il meritato rinnovo di contratto. Fumata bianca a un passo e prolungamento fino al 2029. Partirà titolare anche mercoledì contro il Paris Saint Germain. Al suo fianco gli altri gladiatori di Gasp: Mancini e Ndicka.