"Ma come si fa, mister fai scaldare Ghilardi e fai uscire Molina. Gian Piero leva Molina", questa la frase urlata da un tifoso in tribuna al Tardini che ha fatto infuriare Gasperini che si è girato e ha risposto stizzito: "Vieni te no?". L'argentino è finito nell'occhio del ciclone per l'errore in occasione del gol del Parma. Prima dell'anticipo sbagliato di Balerdi, infatti, l'ex Atletico Madrid perde un brutto pallone sulla trequarti e permette ai gialloblù di ripartire in contropiede. Gasp, però, ha subito difeso il suo giocatore. Ha risposto al tifoso e soprattutto lo ha tenuto in campo praticamente per tutta la partita. Molina è uscito all'84' sul 4-1 per i giallorossi con il risultato già acquisito. Il video nel giro di poche è diventato virale su X. Meglio non far arrabbiare Gian Piero.