Che Gasperini sia un tecnico apprezzato in tutto il mondo non è una novità. Gian Piero negli ultimi 15 anni è stato senza dubbio uno degli allenatori più innovativi in Italia e il suo metodo è addirittura un oggetto di studio in un'università. Si tratta della Pass Ecosystem, una scuola brasiliana per diventare uno scout o un match analyst. Sul loro profilo Instagram è stato pubblicato un post che spiega il modo di lavorare di Gasp. Tre le regole. La prima: "Descrivi il ruolo e poi le qualità che cerchi". L'esempio preso in considerazione è quello di Malen: "La Roma aveva bisogno di un attaccante e Gasperini ha elencato cosa voleva dal centravanti: attacco della profondità, controllo in area, conclusione al primo tocco con potenza. Malen aveva giocato principalmente come esterno d'attacco e Gasperini lo ha utilizzato come centravanti". La seconda: "Costruire una nuova fiducia nel giocare, sbloccarlo e aspettare il cambiamento". In questo caso è stato citato De Ketelaere che prima del suo trasferimento a Bergamo era definito un 'flop' al Milan. Ultima regola: "I veterano insegnano il metodo ai nuovi giocatori". E l'università scrive: "Gasperini dice che i nuovi giocatori si ambientano più velocemente grazie a chi già conosce le sue idee. Alla Roma lavora di nuovo con Mancini e Cristante e ha portato De Roon dall’Atalanta quest’estate. De Roon, il suo giocatore più utilizzato di sempre, ora spiega ai giovani giocatori cosa vuole l’allenatore". Tutti a scuola da Gasp.