Nella ripresa inutile il gol di Marinelli dal dischetto
Totti diventa barbiere e taglia i capelli a… Samuele Inacio. Il nuovo spot è tutto da ridere
La Roma Femminile di mister Piovani conquista lai primi tre punti della Women's Champions League. Battuto il Servette al Tre Fontane con i gol di van Dooren (25'), servita da Thogersen, e il raddoppio di Pilgrim (34'). Nella ripresa inutile il gol di Marinelli dal dischetto che aveva fatto rientrare le svizzere in partita. Dopo due sconfitte e un pareggio arrivano finalmente i tre punti per le giallorosse che salgono momentaneamente al decimo posto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Endrick, dalla Spagna: "Ha deciso di lasciare il Real". Ora lo Sporting di Fonseca sfida la Roma
News AS Roma
Mercato, Gasp punta su Endrick. In estate obiettivo Kvernadze. Idea Nagida a sinistra
News AS Roma
Roma in lutto: è morto Luciano Tessari, storico vice di Liedholm nell'anno dello scudetto
News AS Roma
Stadio Roma, Bernabé: "Nel 2027 inizieremo i lavori". Gandler: "Pianifichiamo il centenario da due anni"
Calciomercato AS Roma
Mercato, Leweling può partire già a gennaio. Poi il retroscena sul duello Roma-Everton
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti