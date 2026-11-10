Totti diventa barbiere e taglia i capelli a… Samuele Inacio. Il nuovo spot è tutto da ridere

La Roma Femminile di mister Piovani conquista lai primi tre punti della Women's Champions League. Battuto il Servette al Tre Fontane con i gol di van Dooren (25'), servita da Thogersen, e il raddoppio di Pilgrim (34'). Nella ripresa inutile il gol di Marinelli dal dischetto che aveva fatto rientrare le svizzere in partita. Dopo due sconfitte e un pareggio arrivano finalmente i tre punti per le giallorosse che salgono momentaneamente al decimo posto.