Nella ripresa inutile il gol di Marinelli dal dischetto

Redazione
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La Roma Femminile di mister Piovani conquista lai primi tre punti della Women's Champions League. Battuto il Servette al Tre Fontane con i gol di van Dooren (25'), servita da Thogersen, e il raddoppio di Pilgrim (34'). Nella ripresa inutile il gol di Marinelli dal dischetto che aveva fatto rientrare le svizzere in partita. Dopo due sconfitte e un pareggio arrivano finalmente i tre punti per le giallorosse che salgono momentaneamente al decimo posto.

AS Roma v Servette FC Chenois Feminin - UEFA Women's Champions League 2026/27 League Phase MD4

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