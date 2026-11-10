Everton vs. Roma. Un duello tra i due club Friedkin che ha caratterizzato incredibilmente gli ultimi istanti del mercato estivo. I giallorossi hanno tentato in tutti i modi di regalare a Gasperini il tanto atteso esterno inviando un aereo a Stoccarda per Leweling, ma l'attaccante alla fine ha scelto di rifiutare la destinazione. Come riporta il quotidiano tedesco Bild, il classe 2001 sta trovando poco spazio e potrebbe lasciare lo Stoccarda già a gennaio dopo aver sfiorato l'addio a inizio settembre. Ora la richiesta del club tedesco, a differenza degli ultimi mesi, è scesa e si aggira attorno ai 30 milioni di euro. In estate la Roma arrivò a circa 30 milioni più 5 di bonus mentre l'Everton superò addirittura i 40 milioni. Un autogol sfiorato dall'altro club dei Friedkin che non ha certo reso felice la dirigenza giallorossa. Al momento, però, le attenzioni di D'Amico e Gasperini si sono spostate quasi tutte su Endrick e Leweling non sembra neanche un piano B (resta improbabile un acquisto a titolo definitivo durante la sessione invernale).