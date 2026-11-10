La posa della prima pietra del nuovo stadio a Pietralata e il Centenario della Roma. Il 2027 sarà sicuramente un anno speciale per i giallorossi e oggi diversi rappresentanti della Roma sono intervenuti nel corso del "Social Football summit" per parlare dei tanti progetti nel prossimo futuro del club. Queste le parole di Lucia Bernabé, responsabile delle relazioni istituzionali: "A che punto siamo con lo stadio? A buon punto. Dobbiamo consegnare il progetto esecutivo e poi ci saranno un paio di adempimenti. Il prossimo anno inizieremo a costruire. Il punto principale non è la progettazione, ma la consapevolezza della storia e dei valori del club. Uno stadio non deve essere pensato solo per la partita, ma come la casa della squadra e del tifoso. Bisogna focalizzarsi sull'esperienza del tifoso. La curva del nostro stadio sarà la più grande d'Europa ed è stata pensata per creare un abbraccio con i tifosi".

Sul contributo dei Friedkin. "È importante sottolineare che tutto questo nasce dalla visione e dalla volontà della famiglia Friedkin, che ha scelto di realizzare un investimento straordinario non soltanto per il futuro dell’AS Roma, ma anche per quello della città. Un impegno di lungo periodo che va ben oltre la dimensione sportiva e che testimonia la volontà della proprietà di lasciare un’eredità concreta e duratura a Roma e ai suoi cittadini".

Sulla scelta di Pietralata e del territorio dove costruire. "La scelta dello spazio per il nostro stadio è stata una scelta fatta con il Comune di Roma. Il territorio che abbiamo identificato come ottimo per la costruzione allo stadio è un territorio centrale ma ancora non troppo sviluppato era territorio lungo che aveva bisogno di una di una rigenerazione e negli anni purtroppo si sono susseguiti vari progetti che però non sono sono andati a fine, quindi il progetto stadio della Roma era un buon punto di partenza per far sì che questo territorio diventasse veramente un territorio centrale per servito rimodernizzato e con nuove infrastrutture con nuove strade e un territorio pronto per accogliere tutti i cittadini della città".

Poi, le parole di Michael Gandler, Chief Business Officer del club, in vista del Centenario: "Siamo molto fortunati perché negli ultimi dodici mesi abbiamo portato avanti le operazioni per il centenario della Roma del prossimo anno. Negli ultimi dodici mesi si è sviluppato anche il processo per lo stadio. Per il centenario abbiamo iniziato la pianificazione due anni prima. E questo è il momento ideale per iniziare i discorsi con i clienti, gli sponsor, per creare progetti lunghi e duraturi. Questo è il momento massimo, dove le porte sono più aperte". Infine sui tifosi giallorossi: "Passando diversi anni in altri posti d'Italia, ho capito che la piazza di Roma è molto particolare e i tifosi speciali. Noi cerchiamo di ascoltarli, di portare loro le nostre esperienze e trasferire le migliori esperienze di business".