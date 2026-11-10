Se ne va un pezzo di storia giallorossa. La Roma piange la scomparsa di Luciano Tessari, storico portiere e vice di Nils Liedholm nell'anno dello Scudetto 1982/83. Lo scorso 29 settembre aveva compiuto 98 anni. Pochi istanti fa il club giallorosso lo ha voluto ricordare con alcune foto storiche accompagnate dal messaggio: "L’AS Roma piange la scomparsa di Luciano Tessari, storico portiere giallorosso, allenatore della Prima Squadra e del Settore Giovanile e vice di Nils Liedholm nella stagione dello Scudetto del 1982/83. Un pezzo della nostra storia, un uomo che ha lasciato il segno nella famiglia romanista. Il Club si stringe con affetto al dolore della sua famiglia e dei suoi cari."

L’AS Roma piange la scomparsa di Luciano Tessari, storico portiere giallorosso, allenatore della Prima Squadra e del Settore Giovanile e vice di Nils Liedholm nella stagione dello Scudetto del 1982/83.



Un pezzo della nostra storia, un uomo che ha lasciato il segno nella famiglia… pic.twitter.com/nO1fkKTURM — AS Roma (@OfficialASRoma) November 10, 2026