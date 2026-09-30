Le giallorosse di Piovani ospitano le campionesse in carica al Tre Fontane nel match della seconda giornata della competizione in programma alle 18:45

Redazione
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La Roma Femminile torna in campo al Tre Fontane per quella che si preannuncia una grande notte di Champions League. Le giallorosse di Piovani ospitano le campionesse in carica del Barcellona nel match valido per la seconda giornata della competizione in programma con fischio d'inizio alle 18:45. All'esordio in Women's Champions League, una settimana fa, Giugliano e compagne hanno pareggiato 0-0 in casa dell'Oud-Heverlee Leuven.

Femminile, Roma-Barcellona: le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Antoine, Oladipo, Oliviero; Greggi, Rieke, Giugliano; Thogersen, Pellegrino Cimò, Piemonte. A disp.:Luaksova, Soggiu, Heatley, Doms, Jahnukainen, Van Dooren, Ottey, Corelli, Pandini, Babajide, Vergani, Piekarska. All. Gianpiero Piovani
Roma v Fiorentina - Serie A Cup Women

BARCELLONA: Cata Coll; Schertenleib, Paredes, Martina, Brugts;Serrajordi, Guijarro, Pina; Hansen, Kerolin, Pajor. A disp.:Gemma Font, McCamey, Van Asten, Torrejon, Bonmati, Julia, Camara, Rosalia, Arufe, Ferrera, Jimenez. All. Pere Romeu

Arbitro: Kirsty Dowle (ENG). Assistenti: Emily Carney (ENG) - Anastasiya Voloshchuk (ENG). Quarto Ufficiale: Charlotte Carpenter (WAL). VAR: Peter Bankes (ENG). AVAR: Tatyana Sorokopudova (KAZ)

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