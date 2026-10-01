Ci vuole provare, sebbene sa che sarebbe un'impresa storica. Ma forse è anche per questo che il discorso lo stuzzica eccome, anche se poi nelle dichiarazioni ufficiali Donyell Malen non ha mai veramente stabilito un traguardo di reti da voler raggiungere. "Voglio segnare tanti gol - ha detto il centravanti della Roma dopo la vittoria di Torino, due settimane fa - Sono concentrato su questo, per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi". Per poi però aggiungere anche: "I 6 gol di Totti in 4 gare? Mi diverto tanto anche a fare questi record". Ed allora di record - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - davanti a sé l'olandese ne ha un altro e sono i 36 gol segnati prima da Gonzalo Higuain (nel 2015/16 con il Napoli) e poi da Ciro Immobile (nel 2019/20 con la Lazio).

Il top in assoluto del campionato italiano, un traguardo che Malen vuole provare a raggiungere. Nelle prime cinque giornate di campionato sia Higuain sia Immobile avevano segnato meno rispetto al giallorosso: 4 gol a testa. Insomma, Malen sta girando a livelli più alti dei due suoi avversari. E il fatto che sia rimasto a Trigoria in questa pausa gli ha permesso di gestire al meglio la botta al ginocchio, senza dover rischiare di incorrere in infortuni particolari o in stop inattesi. Malen sarà così regolarmente al suo posto a Como alla ripresa del campionato, anche per aiutare la Roma a mantenere il primo posto in classifica in quello che sarà, a tutti gli effetti, uno scontro diretto.