Le giallorosse di Piovani cercano i tre punti nella settima giornata di campionato per restare in vetta alla classifica a punteggio pieno
Totti diventa barbiere e taglia i capelli a… Samuele Inacio. Il nuovo spot è tutto da ridere
La Roma Femminile è pronta a tornare in campo al Tre Fontane dopo il 2-1 contro il Servette in Women's Champions League. Le giallorosse di Piovani ospitano il Parma nella settima giornata di campionato e cercano i tre punti per restare in vetta alla classifica a punteggio pieno. Alle 15 il fischio d'inizio della partita.
Roma-Parma, le formazioni ufficiali:ROMA (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Antoine, Oliviero; Rieke, Greggi, Giugliano; Pellegrino Cimò, Piemonte, Jahnukainen. A disp.: Soggiu, Klobucarevic, Heatley, Doms, Vandooren, Pilgrim, Ottey, Corelli, Pandini, Thogersen, Babajide, Piekarska. All. Gianpiero Piovani.
PARMA (4-3-1-2): Copetti; Dominguez, Sharts, Szymaszek, Merlo; Rabot, Bou Salas, Lobo; Ekic; Healy, Distefano. A disp.: Fierro, Jorde, Zappettini, Cavallin, Ambrosi, Gueguen, Georgsdottir, Christensen. All. Stefano Sottili.
Arbitro: Davide Galiffi della sezione di Alghero. Assistenti: Giuseppe Bosco - Giuseppe Minutoli. Quarto Ufficiale: Niko Pellegrini. Operatore FVS: Gabriele Elisino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA