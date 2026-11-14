Solo lunedì, martedì e mercoledì nelle sale l'opera di Giovanni Troilo, distribuita da 01 Distribution. L'ex Roma: "Ho deciso di giocare la mia partita anche al cinema"
Bove: "Ora sono felice, ho ritrovato me stesso. La Roma? È partita bene ma il campionato è lungo"
Lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre arriva nelle sale italiane, come evento speciale, “In un battito”, il docufilm dedicato a Edoardo Bove: un viaggio intimo e senza filtri dentro i quindici mesi più difficili della sua giovane vita, tra la paura, la rabbia e quella voglia matta di tornare a correre dietro a un pallone. Diretto da Giovanni Troilo (Nastro d'Argento 2024 per il miglior documentario d'arte con “Borromini e Bernini”) e scritto insieme a Giacomo Durzi, il film dura 102 minuti ed è prodotto da No Name Entertainment e Alea Film con Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Chiarafama — con Edoardo Leo tra i produttori —, e distribuito da 01 Distribution. Dopo l'anteprima dello scorso 18 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, la città in cui l'ex centrocampista della Roma è nato e cresciuto calcisticamente, la storia di Edoardo è pronta a prendersi il grande schermo.
Il malore al Franchi e la domanda più difficile: chi è Edoardo senza il calcio?Tutto parte da quel maledetto 1° dicembre 2024, quando al Franchi, durante Fiorentina-Inter, Bove si accascia improvvisamente sul terreno di gioco. Ma il docufilm non si limita alla cronaca di quel pomeriggio, anzi: di quel giorno Edoardo ricorda soltanto frammenti, e Troilo sceglie di non forzare il racconto. Al centro c'è il dopo, una frattura non solo fisica ma esistenziale. Tornerà a giocare? Potrà farlo in Italia? E soprattutto, chi è Edoardo al di fuori del calcio? Tra presente e passato — dall'esordio con la Roma nel 2021, a soli diciotto anni, all'esperienza in maglia viola — spiccano le sedute con la mental coach e una delle scene più potenti dell'intera opera: quel cuore immaginato chiuso in una teca sporca, poi sostituita con una più pulita.
Dal no del 18 luglio alla chiamata del Watford: il lungo cammino verso il campoIl resto è una corsa a ostacoli: la diagnosi di cardiomiopatia ad Ancona, il 18 luglio e il no all'idoneità sportiva in Italia con il defibrillatore sottocutaneo, la rabbia nel vedere gli altri giocare, i pareri medici tra Londra e Cleveland. Fino alla chiamata del Watford: il 9 gennaio la risoluzione con la Roma, il 21 la firma con gli Hornets, a marzo il primo gol in Championship, 472 giorni dopo l'incubo di Firenze. Nessun trionfalismo, però: il posto in campo, come ha ammesso lo stesso Bove, va ancora riconquistato partita dopo partita.
La Roma nel cuore, la Legge Bove e le scuole: un film che va oltre il campoIl legame con la Roma attraversa tutto il racconto, a partire dall'abbraccio della Curva Sud all'Olimpico, il momento che lo stesso Bove ha indicato come il più impresso nella memoria. E il mondo giallorosso c'era anche alla prima del 18 ottobre: da Pisilli agli ex Baldanzi ed El Shaarawy, fino al migliore amico Cobolli. Un ritorno in giallorosso? "Non lo definirei un sogno, perché il mio sogno era tornare a giocare a calcio e ci sono riuscito", ha spiegato a margine della presentazione romana. Ma “In un battito” guarda anche oltre il campo: tra gli obiettivi del progetto c'è quello di sensibilizzare sull'importanza del primo soccorso, al centro del disegno di legge che porta il nome di Bove, firmato dal senatore Marco Lombardo. Non a caso il docufilm è entrato anche nel progetto 01cinemascuola: le scuole superiori possono organizzare proiezioni dedicate scrivendo a 01cinemascuola@raicinema.it.
Bove: “Ho deciso di giocare la mia partita anche al cinema”Nel pressbook ufficiale del film, Edoardo Bove ha confessato il senso più profondo del progetto. Di seguito le sue parole: “Questo docufilm nasce dalla volontà di dare un senso a quello che mi è successo e di trasformare un’esperienza personale in un messaggio che possa essere utile agli altri. Non ho intrapreso questo percorso pensando di restituire la storia di un calciatore. E forse neanche la storia di un calciatore che è tornato in campo. Piuttosto, ho condiviso un percorso che ho fatto dentro di me e che continua ancora oggi. Non è stato semplice far entrare le telecamere nella mia vita e raccontare aspetti così personali, ma alla fine ha prevalso la convinzione che ne valesse la pena per l’utilità sociale di questo progetto. È stato bello mettermi in gioco: sicuramente non è stato sempre facile, ma è stato autentico. Quello che mi è successo mi ha portato a guardare in modo diverso al tempo, alle esperienze e alle opportunità che la vita mi ha offerto anche fuori dal campo. Questo film racconta anche questo: la possibilità di mettersi alla prova, di affrontare momenti difficili e di non arrendersi. Ed è questo il messaggio che vorrei arrivasse a chi lo guarderà, soprattutto a chi sta vivendo una difficoltà: non sentirsi solo e trovare la forza per andare avanti. In questa dimensione personale, inoltre, mi è stato subito chiaro un obiettivo: sensibilizzare le persone sull’importanza della formazione alle manovre di primo soccorso. Sin da subito ho percepito che questa sfida passava soprattutto per un piano culturale. Ed è per questo che ho deciso di giocare la mia partita anche al cinema”.
Dove vedere “In un battito”: tutte le sale in ItaliaTre giorni, tante sale da Nord a Sud. Ecco dove sarà possibile vedere “In un battito”, città per città.
Roma e LazioNella Capitale il docu-film sarà proiettato lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Barberini, all'Adriano, all'Atlantic, al Lux, all'Odeon, all'Andromeda, all'UCI Porta di Roma e all'UCI Roma Est. Al Trianon sarà in sala solo lunedì 16, mentre è in programma anche al The Space Parco de' Medici. Fuori dal Raccordo, ecco le sale in provincia e nel resto del Lazio:
- Anzio – Astoria: 16 novembre
- Aprilia – Lux: 16, 17 e 18 novembre
- Cerveteri – Cinema Moderno: 17 e 18 novembre
- Fiano Romano – Cineferonia: 16, 17 e 18 novembre
- Fiumicino – UCI: 16, 17 e 18 novembre
- Frascati – Politeama: 16, 17 e 18 novembre
- Frosinone – Dream Cinema: 16, 17 e 18 novembre
- Guidonia – Cynthianum: 16, 17 e 18 novembre
- Ostia – Cineland: 17 e 18 novembre
- Rieti – Moderno: 17 e 18 novembre
- Terracina – Rio: 16 novembre
Milano e dintorni
- Milano – Citylife: 16, 17 e 18 novembre
- Milano – Arcobaleno
- Milano – Cinelandia Certosa: 17 novembre
- Milano – UCI Bicocca: 16, 17 e 18 novembre
- Arosio – Cinelandia: 17 novembre
- Assago – UCI: 18 novembre
- Azzano – UCI: 16, 17 e 18 novembre
- Bellinzago – Arcadia: 17 novembre
- Bergamo – Capitol: 16 novembre
- Brescia – Oz: 16, 17 e 18 novembre
- Busnago – Movieplanet: 18 novembre
- Cerro – The Space
- Cremona – Spaziocinema: 16, 17 e 18 novembre
- Como – Cinelandia: 17 novembre
- Gallarate – Cinelandia: 17 novembre
- Gavirate – Electric: 17 novembre
- Lissone – UCI: 16, 17 e 18 novembre
- Mantova – Cinecity: 17 novembre
- Pioltello – UCI: 18 novembre
- Rozzano – The Space
- San Giuliano – Movieplanet: 18 novembre
- Treviglio – Anteo: 16, 17 e 18 novembre
- Varese – Impero: 18 novembre
Torino e dintorni
- Torino – UCI: 16, 17 e 18 novembre
- Torino – Ideal: 17 e 18 novembre
- Torino – Reposi
- Casale – Cinelandia: 17 novembre
- Asti – Cinelandia: 17 novembre
- Aosta – Cinelandia: 17 novembre
- Beinasco – The Space: 16, 17 e 18 novembre
- Borgo San Dalmazzo – Cinelandia: 17 novembre
- Borgo Vercelli – Movieplanet: 18 novembre
- Bra – Vittoria
- Moncalieri – UCI: 16, 17 e 18 novembre
Firenze e Toscana
- Firenze – Fiamma: 16, 17 e 18 novembre
- Firenze – The Space
- Firenze – UCI: 16, 17 e 18 novembre
- Campi – UCI: 16, 17 e 18 novembre
- Grosseto – Aurelia Antica: 16 e 17 novembre
- Massa – Splendor: 18 novembre
- Montevarchi – Cine 8: 17 e 18 novembre
- Pistoia – Lux: 17 e 18 novembre
- Pontedera – Cineplex: 16, 17 e 18 novembre
- Prato – Giometti: 17 e 18 novembre
- Santa Croce – Lami: 17 e 18 novembre
Bologna ed Emilia-Romagna
- Bologna – Odeon
- Bologna – The Space
- Casalecchio – UCI: 16, 17 e 18 novembre
- Faenza – Cinedream: 16 novembre
- Forlì – Astoria: 17 novembre
- Forlimpopoli – Cineflash: 17 novembre
- Modena – Victoria: 16 novembre
- Puianello – Eden: 17 e 18 novembre
- Ravenna – Cinemacity: 16, 17 e 18 novembre
- Reggio Emilia – UCI: 16, 17 e 18 novembre
- Rimini – Giometti: 17 e 18 novembre
- Sant'Agata – Cineci: 17 e 18 novembre
- Santarcangelo – Supercinema: 17 e 18 novembre
- Savignano – UCI: 16, 17 e 18 novembre
Veneto e Friuli Venezia Giulia
- Padova – Porto Astra: 16 e 17 novembre
- Conegliano – Cinergia
- Legnago – Cinergia
- Limena – The Space
- Marcon – UCI: 18 novembre
- Paese – Manzoni: 17 novembre
- San Giovanni Lupatoto – UCI: 16 e 17 novembre
- Pradamano – The Space
- Torreano – Cittàfiera: 16, 17 e 18 novembre
- Trieste – Nazionale: 16, 17 e 18 novembre
Liguria
- Sanremo – Ariston Roof: 16, 17 e 18 novembre
Marche e Abruzzo
- Ancona – Giometti: 16 e 17 novembre
- Ascoli – Delle Stelle: 18 novembre
- Fermo – Super 8: 18 novembre
- Macerata – Multiplex 2000: 18 novembre
- Rocca San Giovanni – Ciakcity: 18 novembre
- Spoltore – Arca: 18 novembre
Campania
- Napoli – The Space
- Salerno – The Space
- Casoria – UCI: 16, 17 e 18 novembre
- Marcianise – UCI: 16, 17 e 18 novembre
Puglia e Basilicata
- Andria – Cinemars
- Bari – Cinema Galleria
- Casamassima – The Space
- Foggia – Cinevillage: 16 e 18 novembre
- Foggia – Città del Cinema: 17 e 18 novembre
- Molfetta – UCI: 16, 17 e 18 novembre
- Monopoli – Red Carpet: 16, 17 e 18 novembre
- Matera – Red Carpet Matera
- Tito – Ranieri: 16, 17 e 18 novembre
Calabria, Sicilia e Sardegna
- Reggio Calabria – Lumiere
- Belpasso – The Space
- Castrofilippo – Planet
- Paceco – Empire
- Palermo – Planet
- Partinico – Empire
- San Giovanni la Punta – Cinestar: 16, 17 e 18 novembre
- Sestu – The Space
“In un battito” sarà nelle sale solo lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre, distribuito da 01 Distribution.
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