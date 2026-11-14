Lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre arriva nelle sale italiane, come evento speciale, “In un battito”, il docufilm dedicato a Edoardo Bove: un viaggio intimo e senza filtri dentro i quindici mesi più difficili della sua giovane vita, tra la paura, la rabbia e quella voglia matta di tornare a correre dietro a un pallone. Diretto da Giovanni Troilo (Nastro d'Argento 2024 per il miglior documentario d'arte con “Borromini e Bernini”) e scritto insieme a Giacomo Durzi, il film dura 102 minuti ed è prodotto da No Name Entertainment e Alea Film con Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Chiarafama — con Edoardo Leo tra i produttori —, e distribuito da 01 Distribution. Dopo l'anteprima dello scorso 18 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, la città in cui l'ex centrocampista della Roma è nato e cresciuto calcisticamente, la storia di Edoardo è pronta a prendersi il grande schermo.

Il malore al Franchi e la domanda più difficile: chi è Edoardo senza il calcio?

Dal no del 18 luglio alla chiamata del Watford: il lungo cammino verso il campo

La Roma nel cuore, la Legge Bove e le scuole: un film che va oltre il campo

Bove: “Ho deciso di giocare la mia partita anche al cinema”

Tutto parte da quel, quando al Franchi, durante, Bove si accascia improvvisamente sul terreno di gioco. Ma il docufilm non si limita alla cronaca di quel pomeriggio, anzi: di quel giorno, e Troilo sceglie di non forzare il racconto. Al centro c'è il dopo, una frattura non solo fisica ma esistenziale. Tornerà a giocare? Potrà farlo in Italia? E soprattutto,Tra presente e passato — dall'esordio con lanel 2021, a soli diciotto anni, all'esperienza in maglia viola — spiccano le sedute con la mental coach e una delle scene più potenti dell'intera opera:, poi sostituita con una più pulita.Il resto è una corsa a ostacoli:ad Ancona, il 18 luglio e ilcon il defibrillatore sottocutaneo, la rabbia nel vedere gli altri giocare, i pareri medici tra Londra e Cleveland. Fino alla: il 9 gennaio la risoluzione con la Roma, il 21 la firma con gli Hornets, a marzo ildi Firenze. Nessun trionfalismo, però: il posto in campo, come ha ammesso lo stesso Bove, va ancora riconquistato partita dopo partita.Il legame con la Roma attraversa tutto il racconto, a partire dall'abbraccio dellaall'Olimpico, il momento che lo stesso Bove ha indicato come il più impresso nella memoria. E il mondo giallorosso c'era anche alla prima del 18 ottobre: daagli exed, fino al migliore amico. Un ritorno in giallorosso? "Non lo definirei un sogno, perché il mio sogno era tornare a giocare a calcio e ci sono riuscito", ha spiegato a margine della presentazione romana. Ma “In un battito” guarda anche oltre il campo: tra gli obiettivi del progetto c'è quello di sensibilizzare sull'importanza del primo soccorso, al centro del disegno di legge che porta il nome di Bove, firmato dal senatore. Non a caso il docufilm è entrato anche nel progetto: le scuole superiori possono organizzare proiezioni dedicate scrivendo a 01cinemascuola@raicinema.it.Nel pressbook ufficiale del film, Edoardo Bove ha confessato il. Di seguito le sue parole: “Questo docufilm nasce dalla volontà di dare un senso a quello che mi è successo e di trasformare un’esperienza personale in un messaggio che possa essere utile agli altri. Non ho intrapreso questo percorso pensando di restituire la storia di un calciatore. E forse neanche la storia di un calciatore che è tornato in campo. Piuttosto,. Non è stato semplice far entrare le telecamere nella mia vita e raccontare aspetti così personali, ma alla fine ha prevalso la convinzione che ne valesse la pena per l’utilità sociale di questo progetto.: sicuramente non è stato sempre facile, ma è stato autentico. Quello che mi è successo mi ha portato a guardare in modo diverso al tempo, alle esperienze e alle opportunità che la vita mi ha offerto anche fuori dal campo.. Ed è questo il messaggio che vorrei arrivasse a chi lo guarderà, soprattutto a chi sta vivendo una difficoltà: non sentirsi solo e trovare la forza per andare avanti. In questa dimensione personale, inoltre, mi è stato subito chiaro un obiettivo:. Sin da subito ho percepito che questa sfida passava soprattutto per un piano culturale. Ed è per questo che ho deciso di giocare la mia partita anche al cinema”.

Dove vedere “In un battito”: tutte le sale in Italia

Roma e Lazio

Anzio – Astoria: 16 novembre

– Astoria: 16 novembre Aprilia – Lux: 16, 17 e 18 novembre

– Lux: 16, 17 e 18 novembre Cerveteri – Cinema Moderno: 17 e 18 novembre

– Cinema Moderno: 17 e 18 novembre Fiano Romano – Cineferonia: 16, 17 e 18 novembre

– Cineferonia: 16, 17 e 18 novembre Fiumicino – UCI: 16, 17 e 18 novembre

– UCI: 16, 17 e 18 novembre Frascati – Politeama: 16, 17 e 18 novembre

– Politeama: 16, 17 e 18 novembre Frosinone – Dream Cinema: 16, 17 e 18 novembre

– Dream Cinema: 16, 17 e 18 novembre Guidonia – Cynthianum: 16, 17 e 18 novembre

– Cynthianum: 16, 17 e 18 novembre Ostia – Cineland: 17 e 18 novembre

– Cineland: 17 e 18 novembre Rieti – Moderno: 17 e 18 novembre

– Moderno: 17 e 18 novembre Terracina – Rio: 16 novembre

Milano e dintorni

Milano – Citylife: 16, 17 e 18 novembre

– Citylife: 16, 17 e 18 novembre Milano – Arcobaleno

– Arcobaleno Milano – Cinelandia Certosa: 17 novembre

– Cinelandia Certosa: 17 novembre Milano – UCI Bicocca: 16, 17 e 18 novembre

– UCI Bicocca: 16, 17 e 18 novembre Arosio – Cinelandia: 17 novembre

– Cinelandia: 17 novembre Assago – UCI: 18 novembre

– UCI: 18 novembre Azzano – UCI: 16, 17 e 18 novembre

– UCI: 16, 17 e 18 novembre Bellinzago – Arcadia: 17 novembre

– Arcadia: 17 novembre Bergamo – Capitol: 16 novembre

– Capitol: 16 novembre Brescia – Oz: 16, 17 e 18 novembre

– Oz: 16, 17 e 18 novembre Busnago – Movieplanet: 18 novembre

– Movieplanet: 18 novembre Cerro – The Space

– The Space Cremona – Spaziocinema: 16, 17 e 18 novembre

– Spaziocinema: 16, 17 e 18 novembre Como – Cinelandia: 17 novembre

– Cinelandia: 17 novembre Gallarate – Cinelandia: 17 novembre

– Cinelandia: 17 novembre Gavirate – Electric: 17 novembre

– Electric: 17 novembre Lissone – UCI: 16, 17 e 18 novembre

– UCI: 16, 17 e 18 novembre Mantova – Cinecity: 17 novembre

– Cinecity: 17 novembre Pioltello – UCI: 18 novembre

– UCI: 18 novembre Rozzano – The Space

– The Space San Giuliano – Movieplanet: 18 novembre

– Movieplanet: 18 novembre Treviglio – Anteo: 16, 17 e 18 novembre

– Anteo: 16, 17 e 18 novembre Varese – Impero: 18 novembre

Torino e dintorni

Torino – UCI: 16, 17 e 18 novembre

– UCI: 16, 17 e 18 novembre Torino – Ideal: 17 e 18 novembre

– Ideal: 17 e 18 novembre Torino – Reposi

– Reposi Casale – Cinelandia: 17 novembre

– Cinelandia: 17 novembre Asti – Cinelandia: 17 novembre

– Cinelandia: 17 novembre Aosta – Cinelandia: 17 novembre

– Cinelandia: 17 novembre Beinasco – The Space: 16, 17 e 18 novembre

– The Space: 16, 17 e 18 novembre Borgo San Dalmazzo – Cinelandia: 17 novembre

– Cinelandia: 17 novembre Borgo Vercelli – Movieplanet: 18 novembre

– Movieplanet: 18 novembre Bra – Vittoria

– Vittoria Moncalieri – UCI: 16, 17 e 18 novembre

Firenze e Toscana

Firenze – Fiamma: 16, 17 e 18 novembre

– Fiamma: 16, 17 e 18 novembre Firenze – The Space

– The Space Firenze – UCI: 16, 17 e 18 novembre

– UCI: 16, 17 e 18 novembre Campi – UCI: 16, 17 e 18 novembre

– UCI: 16, 17 e 18 novembre Grosseto – Aurelia Antica: 16 e 17 novembre

– Aurelia Antica: 16 e 17 novembre Massa – Splendor: 18 novembre

– Splendor: 18 novembre Montevarchi – Cine 8: 17 e 18 novembre

– Cine 8: 17 e 18 novembre Pistoia – Lux: 17 e 18 novembre

– Lux: 17 e 18 novembre Pontedera – Cineplex: 16, 17 e 18 novembre

– Cineplex: 16, 17 e 18 novembre Prato – Giometti: 17 e 18 novembre

– Giometti: 17 e 18 novembre Santa Croce – Lami: 17 e 18 novembre

Bologna ed Emilia-Romagna

Bologna – Odeon

– Odeon Bologna – The Space

– The Space Casalecchio – UCI: 16, 17 e 18 novembre

– UCI: 16, 17 e 18 novembre Faenza – Cinedream: 16 novembre

– Cinedream: 16 novembre Forlì – Astoria: 17 novembre

– Astoria: 17 novembre Forlimpopoli – Cineflash: 17 novembre

– Cineflash: 17 novembre Modena – Victoria: 16 novembre

– Victoria: 16 novembre Puianello – Eden: 17 e 18 novembre

– Eden: 17 e 18 novembre Ravenna – Cinemacity: 16, 17 e 18 novembre

– Cinemacity: 16, 17 e 18 novembre Reggio Emilia – UCI: 16, 17 e 18 novembre

– UCI: 16, 17 e 18 novembre Rimini – Giometti: 17 e 18 novembre

– Giometti: 17 e 18 novembre Sant'Agata – Cineci: 17 e 18 novembre

– Cineci: 17 e 18 novembre Santarcangelo – Supercinema: 17 e 18 novembre

– Supercinema: 17 e 18 novembre Savignano – UCI: 16, 17 e 18 novembre

Veneto e Friuli Venezia Giulia

Padova – Porto Astra: 16 e 17 novembre

– Porto Astra: 16 e 17 novembre Conegliano – Cinergia

– Cinergia Legnago – Cinergia

– Cinergia Limena – The Space

– The Space Marcon – UCI: 18 novembre

– UCI: 18 novembre Paese – Manzoni: 17 novembre

– Manzoni: 17 novembre San Giovanni Lupatoto – UCI: 16 e 17 novembre

– UCI: 16 e 17 novembre Pradamano – The Space

– The Space Torreano – Cittàfiera: 16, 17 e 18 novembre

– Cittàfiera: 16, 17 e 18 novembre Trieste – Nazionale: 16, 17 e 18 novembre

Liguria

Sanremo – Ariston Roof: 16, 17 e 18 novembre

Marche e Abruzzo

Ancona – Giometti: 16 e 17 novembre

– Giometti: 16 e 17 novembre Ascoli – Delle Stelle: 18 novembre

– Delle Stelle: 18 novembre Fermo – Super 8: 18 novembre

– Super 8: 18 novembre Macerata – Multiplex 2000: 18 novembre

– Multiplex 2000: 18 novembre Rocca San Giovanni – Ciakcity: 18 novembre

– Ciakcity: 18 novembre Spoltore – Arca: 18 novembre

Campania

Napoli – The Space

– The Space Salerno – The Space

– The Space Casoria – UCI: 16, 17 e 18 novembre

– UCI: 16, 17 e 18 novembre Marcianise – UCI: 16, 17 e 18 novembre

Puglia e Basilicata

Andria – Cinemars

– Cinemars Bari – Cinema Galleria

– Cinema Galleria Casamassima – The Space

– The Space Foggia – Cinevillage: 16 e 18 novembre

– Cinevillage: 16 e 18 novembre Foggia – Città del Cinema: 17 e 18 novembre

– Città del Cinema: 17 e 18 novembre Molfetta – UCI: 16, 17 e 18 novembre

– UCI: 16, 17 e 18 novembre Monopoli – Red Carpet: 16, 17 e 18 novembre

– Red Carpet: 16, 17 e 18 novembre Matera – Red Carpet Matera

– Red Carpet Matera Tito – Ranieri: 16, 17 e 18 novembre

Calabria, Sicilia e Sardegna

Reggio Calabria – Lumiere

– Lumiere Belpasso – The Space

– The Space Castrofilippo – Planet

– Planet Paceco – Empire

– Empire Palermo – Planet

– Planet Partinico – Empire

– Empire San Giovanni la Punta – Cinestar: 16, 17 e 18 novembre

– Cinestar: 16, 17 e 18 novembre Sestu – The Space

Tre giorni, tante sale da Nord a Sud. Ecco dove sarà possibile vedere “In un battito”, città per città.Nella Capitale il docu-film sarà proiettato lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre al, all', all', al, all', all', all'e all'. Alsarà in sala solo lunedì 16, mentre è in programma anche al. Fuori dal Raccordo, ecco le sale in provincia e nel resto del Lazio:

“In un battito” sarà nelle sale solo lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre, distribuito da 01 Distribution.