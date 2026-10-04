Ieri sera al Tre Fontane si è giocato il derby femminile Roma-Lazio e le giallorosse di Piovani hanno vinto per 3-1 una partita senza storia dall'inizio alla fine. Nelle ultime ore sui social sono arrivati anche i festeggiamenti di Martina Piemonte che, dopo aver lasciato proprio la Lazio in estate, ha voluto lanciare una stoccata: "Non sapevo cosa volesse dire vincere un derby, anzi IL DERBY. Insieme, passo dopo passo. Grazie ai tifosi siete davvero un qualcosa di INCREDIBILE. Daje ROMA!", ha scritto nella didascalia di un post che non è stato digerito dai tifosi biancocelesti che nei commenti l'hanno presa di mira.

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