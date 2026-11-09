La Roma Femminile è pronta a tornare a giocare in Champions League. Le giallorosse, ferme a 1 punto dopo tre turni, domani sera alle 21 ospiteranno il Servette nella quarta giornata di Women's Champions League. Di seguito le parole di mister Piovani alla vigilia del match, ai canali ufficiali del club capitolino: "Veniamo da una sfilza di risultati importanti, positivi, in campionato. Giocare dopo due giorni a livello fisico non è facile, dobbiamo essere bravi con le ragazze a condividere questo tipo di gestione. Io parlo molto con loro e loro mi fanno capire quello che poi possiamo decidere. A livello mentale ci arriviamo belli carichi perché siamo in un momento positivo".

Cosa è mancato in questo percorso europeo? "In Champions abbiamo affrontato due squadre come Barcellona e Chelsea, due corazzate. Col Barcellona abbiamo fatto bene per 25' prima di crollare, col Chelsea abbiamo tenuto botta fino alla fine dimostrando una buona personalità. Col Leuven speravamo di vincere, abbiamo avuto la possibilità di farlo, ma purtroppo è arrivato un pareggio. Dobbiamo continuare così, domani abbiamo la possibilità di rifarci. Una vittoria sarebbe bella per noi, per la società, per i tifosi e per impreziosire questo momento dove stiamo davvero bene. Sarebbe importante anche per le ragazze".

Cambierà l'atteggiamento del Servette? "Non credo. Hanno cambiato solo col Lione, di solito tengono il loro modulo. Dobbiamo essere brave a essere dinamiche, soprattutto nei movimenti, senza dare punti di riferimento. Se vogliamo continuare il nostro percorso dobbiamo vincere".

Roma-Servette, le convocate

Baldi, Klobucarevic, Soggiu.

Difensori: Antoine, Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Ottey, Piekarska, Thøgersen, Vergani.

Centrocampiste: Doms, Giugliano, Greggi, Pandini, Pellegrino Cimò, Rieke, van Dooren.

Attaccanti: Babajide, Corelli, Janhukainen, Piemonte, Pilgrim.