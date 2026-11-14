L'allenatore della Roma Femminile ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso dopo la vittoria per 6-5 contro il Parma di questo pomeriggio. Queste le parole di mister Piovani: "Cuore grande delle ragazze, anche sbagliando tanto. Era normale in questo momento, stiamo facendo un tour-de-force incredibile. Avevo detto che dovevamo fare queste tre partite e poi ci sarà stata la sosta per le Nazionali, dovevamo stringere i denti. Oggi hanno fatto una prestazione incredibile, non era facile recuperare e noi lo abbiamo fatto anche con qualità. Sono felice per loro, stiamo facendo insieme un percorso bellissimo. Impreziosito da prestazioni magari meno positive dal punto di vista tecnico ma che ci dà tanta fiducia per il risultato. Tra quattro giorni abbiamo la partita contro il Benfica per andarci a giocare la qualificazione".

Una vittoria permette di recuperare la stanchezza che oggi si è vista in campo? "La stanchezza purtroppo rimane. Di sicuro c'è la gioia e l'entusiasmo di aver vinto una partita che sembrava persa. L'abbiamo ribaltata, non è la prima volta che capita, ma da allenatore c'è sempre il cuore che freme. Le ragazze sono state davvero brave. Ora dobbiamo recuperare le energie perché tra quattro giorni ci aspetta un'altra finale".

Queste, invece, le dichiarazioni di Piemonte, protagonista del match contro i ducali con una tripletta: "Dopo tutte queste partite la cosa più importante era fare punti. Sapevamo che non era facile e si è visto, è stata una partita tosta. Ma siamo rimaste unite e abbiamo portato a casa i tre punti".

Ci sono ancora due impegni importanti, il primo contro il Benfica in Champions League. "Sicuramente è una partita decisiva per il nostro percorso. C'è stanchezza, ma ora recupereremo le energie e daremo tutte il 100% per portare a casa questi punti fondamentali".