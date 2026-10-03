E' tempo di derby. Non al maschile, ma al femminile. E' non è mai una partita come le altre. Oggi, con fischio d'inizio alle 18, la Roma Femminile ospita la Lazio al Tre Fontane nella stracittadina valida per la seconda giornata di campionato. Il derby, oltre che su Dazn, sarà trasmesso in diretta anche su RaiSport e in streaming su RaiPlay. Una sfida d'inizio campionato che però vale già tanto, anche per le biancocelesti non hanno mai vinto una stracittadina. E in casa giallorossa, dopo il pesante ko in Champions League contro le campionesse del Barcellona, l'obiettivo è dimostrare di avere la capacità di voltare subito pagina. Le energie fisiche e mentali spese dalle ragazze di Piovani sono già state tante in questo inizio stagionale, considerando l'impegno in Womens' Cup e le due partite di Champions, oltre all'esordio in campionato (vittoria in casa del Sassuolo). Il derby però, anche al femminile, si prepara da solo e non necessita di eccessive presentazioni. Parola al campo in un Tre Fontane che si preannuncia infuocato. Sono ancora disponibili biglietti per il derby, come annunciato dalla società giallorossa, mentre i cancelli dell'impianto apriranno alle 16:30.