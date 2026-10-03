Contro il Como può scattare la sua ora. Marten de Roon sta sfruttando al meglio la sosta per le nazionali con l'obiettivo di far salire vertiginosamente la sua condizione fisica e riempire il buco che lascerà Bryan Cristante, ai box verosimilmente anche per la supersfida col Real Madrid. E l'olandese, che insieme a Pisilli compone il quartetto degli unici centrocampisti centrali di ruolo a disposizione, sa di avere una grande chance in due occasioni speciali a dir poco, anche per conquistare magari i tifosi che lo hanno accolto in maniera un po' freddina vista il suo passato da bandiera atalantina. De Roon si sta allenando e sui social ha mostrato i suoi progressi, dentro e fuori dal campo insieme alla sua famiglia: "Mi sto piano piano abituando alla vita di Roma", ha scritto con tanto di emoji della lupa e i colori giallorossi.

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