L'olandese si sta ambientando sempre di più, dentro ma anche fuori dal campo, nella sua avventura capitolina: tra Como e Real Madrid può avere una chance enorme per conquistare anche i tifosi
La Roma scopre de Roon: da nemico a leader del centrocampo
Contro il Como può scattare la sua ora. Marten de Roon sta sfruttando al meglio la sosta per le nazionali con l'obiettivo di far salire vertiginosamente la sua condizione fisica e riempire il buco che lascerà Bryan Cristante, ai box verosimilmente anche per la supersfida col Real Madrid. E l'olandese, che insieme a Pisilli compone il quartetto degli unici centrocampisti centrali di ruolo a disposizione, sa di avere una grande chance in due occasioni speciali a dir poco, anche per conquistare magari i tifosi che lo hanno accolto in maniera un po' freddina vista il suo passato da bandiera atalantina. De Roon si sta allenando e sui social ha mostrato i suoi progressi, dentro e fuori dal campo insieme alla sua famiglia: "Mi sto piano piano abituando alla vita di Roma", ha scritto con tanto di emoji della lupa e i colori giallorossi.
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