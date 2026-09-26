Dopo la sconfitta ai rigori contro la Juventus in Women's Cup di sabato scorso e il pareggio contro il Leuven di mercoledì nella prima giornata di Women's Champions League, la Roma Femminile è pronta a dare il via al proprio campionato. Le giallorosse saranno impegnata in trasferta contro il Sassuolo domenica 27 settembre nella prima giornata di Serie A Women. Il calcio d'inizio della sfida è previsto alle 15:00 allo Stadio Ricci, con diretta tv su Dazn. Gianpiero Piovani ha parlato alla vigilia dell’impegno ai media ufficiali del club capitolino:

Cosa rimane del pareggio di Leuven? "Ci prendiamo la prestazione del primo tempo e la grande voglia delle ragazze. Venivamo da un match di 120 minuti, finito con una sconfitta ai rigori, ma nel primo tempo abbiamo avuto possibilità di andare in vantaggio; nel secondo invece non siamo riusciti a sfruttare l’opportunità più grande che ci si è presentata. Dobbiamo quindi reagire subito".

È iniziato un periodo intenso con partite ogni tre giorni, come state lavorando per gestire questa fase? "Abbiamo tanti impegni ravvicinati che saranno difficili da gestire. Alcune calciatrici non sono al meglio e dovremo valutare le singole situazioni".

In meno di un mese incontreremo il Sassuolo per la terza volta, nei due precedenti abbiamo visto due partite diverse. C'è un elemento di ciascuna partita che la sua Roma dovrà replicare oppure no? "Dovremo replicare la vittoria. È un campo difficile e conosciamo le loro qualità migliori, in particolare la combattività. Dovremo lottare su ogni pallone, ma allo stesso tempo anche essere bravi a gestire le nostre forze, cambieremo sicuramente qualche calciatrice per dar minutaggio a chi ha giocato meno e far riposare chi ha giocato di più finora".