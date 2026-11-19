Calafiori non ha dubbi: "Tornare alla Roma mi farebbe piacere"

La Nazionale Femminile si appresta ad affrontare la Finlandia nel secondo e decisivo turno dei playoff per la qualificazione ai Mondiali del 2027. Le Azzurre si raduneranno a Coverciano martedì 24 novembre per preparare la doppia sfida in programma il 1° dicembre (a Helsinki, alle 17:30 italiane) e il 5 (a Taranto, ore 21:15). Il commissario tecnico Andrea Soncin ha diramato la lista delle 29 convocate che si giocheranno la qualificazione per il Mondiale in Brasile tra il 24 giugno e il 25 luglio. Tra le giocatrici convocate ben 5 arrivano dalla Roma: si tratta di Rachele Baldi, Valentina Bergamaschi, Elisabetta Oliviero, Manuela Giugliano e Martina Piemonte.