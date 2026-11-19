Gennaio si avvicina e la Roma inizia a guardarsi intorno per cercare i rinforzi. Gasperini ha chiesto due attaccanti per aumentare le rotazioni nel pacchetto offensivo. Uno dei nomi sul taccuino è Van Bommel del PSV Eindhoven ma la strada è in salita. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club olandese chiede 50 milioni di euro. Troppi per la Roma che va a caccia di occasioni in prestito come successo l'anno scorso con Malen. In lista rimangono Endrick e Gittens. Nelle prossime ore è in programma un vertice di mercato.