Troppo alta la richiesta del club olandese per il talento
Gasperini in 'pressing' anche fuori dal campo: l'incontro con Mancini dal barbiere
Gennaio si avvicina e la Roma inizia a guardarsi intorno per cercare i rinforzi. Gasperini ha chiesto due attaccanti per aumentare le rotazioni nel pacchetto offensivo. Uno dei nomi sul taccuino è Van Bommel del PSV Eindhoven ma la strada è in salita. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club olandese chiede 50 milioni di euro. Troppi per la Roma che va a caccia di occasioni in prestito come successo l'anno scorso con Malen. In lista rimangono Endrick e Gittens. Nelle prossime ore è in programma un vertice di mercato.
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