Giornata speciale per Giancarlo De Sisti, che ha visitato il centro sportivo di Trigoria prima di incontrare la squadra e Gian Piero Gasperini. Picchio, cresciuto nelle giovanili della Roma e protagonista con la maglia giallorossa dal 1960 al 1965 e poi dal 1974 al 1979, è apparso nel video pubblicato su Instagram dal club capitolino. "De Sisti recreates history", si legge nella didascalia del post. "De Sisti ricrea la storia", già, perché l'ex centrocampista della Roma ha posato con l'elmo da gladiatore, facendo rivivere quell'indimenticabile vittoria nel derby del 1° dicembre 1974. Pochi mesi prima Picchio era tornato nella Capitale dopo 9 stagioni alla Fiorentina e decise la sfida contro la Lazio grazie a un gran destro dalla distanza. Al triplice fischio, poi, De Sisti corse sotto la Curva Sud per celebrare il primo gol dal suo ritorno alla Roma e un tifoso gli lanciò un elmo da antico gladiatore romano. Picchio lo raccolse e lo indossò, regalando ai fotografi uno degli scatti più iconici della storia del club. Un cimelio che l'ex capitano ha poi deciso di donare ufficialmente alla società giallorossa. Oggi lo scatto che ricrea quell'indimenticabile momento e la firma sul quadro che ha fotografato l'episodio.

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