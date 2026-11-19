Il campionato è pronto a ripartire dopo la sosta per le Nazionali di novembre e la corsa scudetto torna ad accendersi. Il terzetto di testa in Serie A vede la Lazio in vetta con 29 punti, seguita a ruota da Inter a 28 e Roma a 27. A -3 dai giallorossi c'è il Milan, poi il Como. In tre di queste squadre ha militato anche Pepe Reina, ex portiere anche del Napoli che ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando anche della lotta al vertice. Di seguito le sue parole: "Lo strapotere dell’Inter mi sembra evidente, per progetto e per forza degli interpreti. Posso rassicurare i laziali: Rino non rallenterà. E il Como continuerà a evolversi. Ma anche la Roma, con il calcio di Gasperini è una realtà. Milan e Juventus sono in una di quelle fasi che sembrano interlocutorie. Il Napoli è in difficoltà e mi dispiace. Ne verrà fuori, me lo auguro".