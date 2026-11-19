Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “Svilar si sente bene e Gasperini vuole farlo giocare. Si è parlato giustamente in settimana di timore nel calciare, ma ieri è stato messo un pezzetto in più. Credo che lo vedremo in campo. Per quanto riguarda Dybala, sappiamo che finché non si sente sicuro si prende i suoi tempi. Me lo aspetto titolare, anche perché i tre argentini tornati a Roma oggi faranno solo scarico”.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “C’è stata cautela sull’infortunio di Svilar perché il problema al piede era particolare. Pochi dubbi per la formazione anti Parma. A destra il ballottaggio è tra Molina e Lulli, mentre davanti potrebbe tornare dal primo minuto Dybala. Le partite dopo la sosta sono sempre complicate soprattutto per le big che mandano diversi giocatori in giro per il mondo".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mancini può dare ancora tanto alla Roma e non penso abbia voglia di andare via. Ndicka non è fortissimo di testa, ma è l’unico che terrei a tutti i costi. Koné e Dybala hanno recuperato ed è giusto che giochino a Parma, non vedo pericoli".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “La difesa della Roma è ottima. Ghilardi è sottovalutato ma secondo me è uno dei migliori. Adesso non ci si fermerà più fino a marzo e rischiare dei giocatori che non sono all 100% non è utile. La Roma ha la rosa adatta per affrontare diverse competizioni".