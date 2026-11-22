Gianpiero Piovani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club dopo la vittoria per 2-0 contro il Como, che ha consentito alla Roma Femminile di restare a punteggio pieno alla sosta per le Nazionali. Di seguito le parole del tecnico delle giallorosse: "Oggi non era facile portare a casa il risultato pieno, le ragazze sono state molto molto brave e sono molto felice. Ci stanno entusiasmando, lavorando con grande dedizioni. Anche in 10 le ragazze hanno fatto la partita, si sono difese bene e sono ripartite in contropiede, segnando il secondo gol. Questa è la dimostrazione che questo gruppo è fantastico e si vuole bene. Deve continuare a lavorare col sorriso per proseguire questo bellissimo percorso. La strada può essere piena di curve e possono esserci delle buche, ma dobbiamo reagire all'errore e oggi lo abbiamo fatto con dedizione e passione. Ed è bellissimo".

La pausa arriva nel momento giusto? "Direi di sì, in queste quattro settimane si giocava ogni 3-4 giorni e le ragazze erano stanche. La mia paura era quella, ma hanno dimostrato di esserci ed è la cosa più importante".

Queste, invece, le parole di Manuela Giugliano: "Non sempre le cose hanno girato verso di noi rispetto al gioco che vogliamo proporre il campo. Poi se si vincono le partite un qualcosa di importante c'è all'interno, quindi mi aggrapperei a quello che di buono stiamo riuscendo a fare nonostante a volte andiamo in difficoltà. L'importante è sempre portare a casa i tre punti, in qualsiasi modo".

Poteva essere una partita insidiosa. "Assolutamente sì, giocando ogni tre giorni le energie diminuiscono. Abbiamo avuto degli infortuni che ci mancano tanto, ma fa parte del gioco. Abbiamo tante altre giocatrici che possono far parte di questa squadra e lo hanno dimostrato. Sono molto contenta di questo. Continueremo a lavorare per ritornare dopo la Nazionale e raggiungere altri obiettivi".

Dopo la sosta c'è l'Inter. "Ci arriviamo con mente lucida e consapevolezza, sono cose importanti che ci portiamo dietro. Ora ci concentriamo sulla Nazionale, abbiamo due partite molto importanti perché sogniamo di andare al Mondiale. Quando torneremo penseremo all'Inter e sarà una partita molto bella".