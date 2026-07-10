Manu Koné e Neil El Aynaoui, i due centrocampisti della Roma che ieri sera si sono affrontati da avversari nel quarto di finale del Mondiale tra Francia e Marocco. Il centrocampista transalpino in queste ore sta ricevendo complimenti su complimenti ed è stato elogiato sia dai compagni di squadra (Rabiot su tutti) sia dalla stampa francese e non solo. Il compagno di reparto nordafricano, invece, al triplice fischio è crollato a terra, distrutto per non essere riuscito ad accompagnare il suo popolo in una semifinale Mondiale. Due volti della stessa medaglia, che appartiene a Gasperini. L'allenatore giallorosso, anche se li accoglierà più tardi rispetto al raduno di Trigoria di lunedì 13 luglio, può essere pienamente soddisfatto delle prestazioni dei suoi due centrocampisti.

Koné re in contrasti e intensità. Ma il futuro è da definire

El Aynaoui tra leadership e sicurezza. La crescita è evidente

Gasperini può essere felice della sua 'coppia Mondiale'

"Io e Manu Koné siamo stati devastanti, li abbiamo mangiati", ha dichiarato Rabiot nel post-gara di Francia-Marocco. E i dati confermano ladi Koné: 92% di passaggi completati, 100% di contrasti vinti e 4 duelli vinti, oltre a 1 passaggio chiave e 1 tiro tentato. Il tutto in 71' minuti di gioco. Manu sta vivendo un Mondiale americano da: 4 partite su 6 disputate dal 1' (è rimasto in panchina all'esordio contro il Senegal e ai sedicesimi contro la Svezia), sostituito solamente ieri sera a 20' dal triplice fischio. Occasioni che Koné ha saputo sfruttare alla grandissima, conquistando lae dei compagni. E mostrando unache nella Capitale raramente ha fatto vedere. Non solo dinamismo e intensità, ma anche tanta qualità e voglia. Ora la testa è rivolta al Mondiale, ma. La Roma qualche settimana fa aveva ricevuto, ma Koné non ne ha voluto sapere. E chissà che ora, dopo queste prestazioni di alto livello al Mondiale, qualche sondaggio non possa diventare concreto. Di certo. Una suapotrebbe avvenire solo per una proposta importante, ben oltre, al triplice fischio di Francia-Marocco. E' questa l'immagine con cui El Aynaoui ha salutato il Mondiale americano. Una competizione che, però, lo ha vistocon la maglia della nazionale nordafricana. Neil, lottando da gladiatore contro gli avversari più ostici e dimostrandoche col Marocco sono ormai una costante per lui., dati alla mano, per passaggi (95% di precisione), lanci lunghi (100%), recuperi (2) e contributi difensivi (4). Una gara, quella contro il compagno Koné, che lo ha visto, senza mai riuscire a pungere in zona gol. Nel corso del Mondiale non sono mancati voci di, dal Real Madrid al Barcellona passando per alcuni club di Premier, ma. Qui dove era arrivato tra lo scetticismo generale di una piazza che si aspettava, ma che ha conquistato con le. Ora l'obiettivo è prendersi la, ricaricato dall'esperienza Mondiale, senza subire la (fisiologica) flessione avuta post-Coppa d'Africa.Insomma, che ieri sera tifasse Manu o Neil,. I due, però, nella scorsa stagione non hanno praticamente mai giocato insieme., infatti, il tecnico della Roma ha deciso di: 3 volte in Europa League (nella fase campionato contro Nizza, Viktoria Plzen, e Midtjylland) e 2 in campionato. Forse poco, troppo poco rispetto a quanto hanno fatto vedere in queste settimane negli USA. E la vetrina mondiale, storicamente, va. E' il caso soprattutto di Koné, ancor di più se la Francia dovesse arrivare in fondo alla competizione, ma anche di El Aynaoui, per cui non sono mai mancati apprezzamenti. Se entrambi dovessero continuare a vestire la maglia della Roma, però, Gasperini potrà sicuramente contare su due centrocampisti in forma, un tesoretto sia in campo sia (eventualmente) economico.