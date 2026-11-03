Ndicka ha tutto quello che serve per poterci riuscire. Perché stasera bisognerà arginare Matheus Cunha, che poi di questo Manchester United un po' spuntato è anche il principale attore offensivo. Ma è anche vero che l'attaccante brasiliano finora non sta brillando come in passato, come del resto tutto lo United. Basti pensare che nelle 13 partite giocate fin qui, Cunha ha segnato solo due reti, quelle contro il Sabah in Champions e col Fulham in Premier. Mai fidarsi, però, come sottolineato ieri anche dallo stesso Gasperini. Allora se contro Nzola (Cagliari) e Davis (Udinese) per il difensore giallorosso è sembrato un po' tutto gestibile, per Evan stasera il livello del confronto si alzerà eccome. E non di poco. Il difensore ivoriano della Roma dovrà essere bravo a lavorare sugli anticipi, secondo l’analisi della partita fatta dalla Gazzetta dello Sport. Bisognerà essere bravi nelle letture difensive, ma non solo. Già, perché ci sarà anche il fatto di non dover sbagliare l'intervento, soprattutto quando si va appunto in anticipo. Perché poi Cunha è uno che ha anche velocità e se ti va via, poi è anche dura da riprendere, soprattutto a campo aperto. di qualche aiuto. o toccherà ai due mediani (De Roon e Cristante) creare densità a ridosso del difensore centrale per evitare che Cunha abbia palloni giocabili.