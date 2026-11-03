La notte di Manchester si avvicina e sono tanti i media presenti alla partita. Anche quelli brasiliani. E, alle domande di una giornalista di TntSport, Gian Piero Gasperini ha voluto elogiare Wesley. "Sta facendo molto bene, quest'anno è cresciuto ancora dopo la buona annata passata. Mi dispiace non abbia giocato il Mondiale, è stato sfortunato. Sa giocare a destra e sinistra e diventerà un buon elemento anche per il Brasile. Carletto Ancelotti lo conosce bene, saprà valorizzarlo al meglio vedrete", le parole del tecnico che ha rassicurato così anche i tifosi della Seleçao. Il terzino stasera sarà titolare all'Old Trafford dopo la bella prova di Udine. Anche de Roon lo incorona così: "Ha migliorato sia la fase difensiva che quella offensiva, sa giocare con entrambi i piedi. Sforna tanti assist, ora l'obiettivo è che segni ancora più gol. Wesley è molto importante per noi".