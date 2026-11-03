Gasperini con la sua Roma a Old Trafford per invertire la storia contro lo United, ha scelto i suoi uomini migliori. Corti a centrocampo, il tecnico sembra deciso a schierare la difesa rocciosa con Mancini che torna titolare. Il dubbio riguarda soprattutto la fascia destra: Lulli o Molina. Nel ballottaggio potrebbe rientrare anche Rensch, ma sembra il meno accreditato a scendere in campo dal primo minuto per quel posto. Altro dubbio è chi, tra Pisilli Cristante e Mora, andrà a sostenere Soulé dietro a Malen.

GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, De Roon, Wesley, Soulé, Pisilli, Malen. All. Gasperini.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, Cristante, de Roon, Wesley, Soulé, Pisilli, Malen. All. Gasperini.

TUTTOSPORT

Roma (3-4-2-1): Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, Cristante, de Roon, Wesley, Soulé, Mora, Malen. All. Gasperini.

IL MESSAGGERO

Roma (3-4-2-1): Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley, Cristante, Soulé, Malen. All. Gasperini.

IL CORRIERE DELLA SERA

Roma (3-4-2-1): Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, De Roon, Wesley, Soulé, Pisilli, Malen. All. Gasperini.

IL TEMPO

Roma (3-4-2-1): Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, De Roon, Wesley, Soulé, Pisilli, Malen. All. Gasperini.