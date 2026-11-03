"La sfida più affascinante". Così Rafa Benitez parla della gara di stasera tra Manchester United e Roma. Il tecnico spagnolo, intervistato da la Gazzetta dello Sport, analizza il calendario delle italiane in Champions League. E si concentra soprattutto sulla sfida dell'Old Trafford. Ecco le sue parole

Benitez è Manchester United-Roma la sfida più 'in' della due giorni?

“Per le italiane, direi che è la più affascinante di tutte. In uno stadio che è un tempio, contro un’avversaria che è la Storia, con la spregiudicatezza che va riconosciuta a questa Roma che fa tre gol oppure quattro o anche cinque a chiunque, come dimostrano le ultime partite. È una squadra fatta e finita, è uscita dallo choc dell’immeritata sconfitta con il Real Madrid con tre risultati straordinari, il pareggio di Napoli e poi le due vittorie su Cagliari e Udinese. Sta bene, ha la sicurezza che le arriva dal suo gioco”.

E il Manchester se la passa malissimo.

“Il calcio è bugia, come dissi anni fa e penso anche ora. Carrick l’ha rimesso in piedi, l’ha portato in Champions League, e ora sta dovendo combattere con una crisi di risultati che è evidente, sia in Premier - dove è in ritardissimo - sia in questa manifestazione. Ma a Old Trafford non è facile per chiunque, pure se il Manchester United se la sta passando male. Lo sa bene Gasperini, lo sa la Roma, che si regolerà di conseguenza”.