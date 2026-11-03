La storia della Roma nelle competizioni europee giocate in Inghilterra è ricca di partite iconiche, sia per i risultati che per le emozioni suscitate. Tuttavia, il bilancio complessivo rimane decisamente negativo: 1 vittoria, 8 pareggi e 12 sconfitte in 21 partite disputate. Gasperini vuole invertire la rotta, lui che in terra inglese ha conquistato uno storico 0-3 ad Anfield Road contro il Liverpool.

Unica vittoria a firma Guigou

Pareggi memorabili che valgono una vittoria

Sconfitte amare, soprattutto a Manchester

Larisale alla stagione 1960/61, nella finale di Coppa delle Fiere contro il Birmingham. In quell’occasione, la Roma ottenne unper poi vincere il trofeo con un successo per 2-0 al ritorno all’Olimpico. L’unica vittoria in terra inglese, però, arrivò molti anni dopo, nella stagione: la Roma di Fabio Capello sconfisse il Liverpool ad Anfield grazie a un gol di, negli ottavi di finale di Coppa Uefa. Ma fu una vittoria amara. Alla Roma serviva lo 0-2 per pareggiare i conti dell'andata e tutti ricordano l'arbitraggio pessimo di Garcia Aranda che negò un rigore solare a Batistuta.Tra i pareggi più ricordati c’è lonella stagione 1999/2000, che permise alla Roma di accedere agli ottavi di finale di Coppa Uefa. Anche ilnel 2014/2015 è entrato nella memoria collettiva, grazie al celebre “cucchiaio” di Totti, che lo rese il giocatore più anziano a segnare in Champions League. Sconfitta dolce per 1-0 invece col Brighton sotto la gestione De Rossi. La Roma aveva vinto 4-0 all'andata. Negli ultimi anni, la Roma ha collezionato alcuni risultati incoraggianti. Nel 2017/2018, ila Stamford Bridge, con la doppietta di Dzeko, fu un segnale di forza. Più recentemente, nella stagione 2020/2021, i giallorossi pareggiarononella semifinale di Conference League, guadagnando il pass per la finale grazie alla vittoria al ritorno.Tuttavia, le sfide in Inghilterra hanno spesso lasciato l’amaro in bocca. Tra le sconfitte più dure: Ilall’Old Trafford nella stagione 2006/2007. Una sfida che la Roma vuole cancellare stasera e che costrinse la squadra di Spalletti a uscire ai quarti di Champions dopo il 2-1 dell'andata all'Olimpico. Da ricordare (o forse no) anche la sconfitta dell'anno successivo sempre contro Cristiano Ronaldo e compagni. Sempre ai quarti di Champions. Ma anche quella del 2021 in Europa League, a un passo dalla finale.altra brutta figura europea dopo il 3-2 dell'andata. Poi la sconfitta pernel 2008/2009 con gol di Van Persie. Enella semifinale di Champions League 2017/2018 che la Roma provò a ribaltare all'Olimpico con il 4-2 e il rigore negato per mani di Arnold.