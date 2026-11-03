La Roma in terra inglese non ha mai giocato partite banali: dal 7-1 di Manchester al 3-3 col Chelsea passando per il gol di Totti col City. Ma ora servono i tre punti
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La storia della Roma nelle competizioni europee giocate in Inghilterra è ricca di partite iconiche, sia per i risultati che per le emozioni suscitate. Tuttavia, il bilancio complessivo rimane decisamente negativo: 1 vittoria, 8 pareggi e 12 sconfitte in 21 partite disputate. Gasperini vuole invertire la rotta, lui che in terra inglese ha conquistato uno storico 0-3 ad Anfield Road contro il Liverpool.
Unica vittoria a firma GuigouLa prima trasferta inglese risale alla stagione 1960/61, nella finale di Coppa delle Fiere contro il Birmingham. In quell’occasione, la Roma ottenne un 2-2 all’andata per poi vincere il trofeo con un successo per 2-0 al ritorno all’Olimpico. L’unica vittoria in terra inglese, però, arrivò molti anni dopo, nella stagione 2000/2001: la Roma di Fabio Capello sconfisse il Liverpool ad Anfield grazie a un gol di Gianni Guigou, negli ottavi di finale di Coppa Uefa. Ma fu una vittoria amara. Alla Roma serviva lo 0-2 per pareggiare i conti dell'andata e tutti ricordano l'arbitraggio pessimo di Garcia Aranda che negò un rigore solare a Batistuta.
Pareggi memorabili che valgono una vittoriaTra i pareggi più ricordati c’è lo 0-0 contro il Newcastle nella stagione 1999/2000, che permise alla Roma di accedere agli ottavi di finale di Coppa Uefa. Anche il 1-1 contro il Manchester City nel 2014/2015 è entrato nella memoria collettiva, grazie al celebre “cucchiaio” di Totti, che lo rese il giocatore più anziano a segnare in Champions League. Sconfitta dolce per 1-0 invece col Brighton sotto la gestione De Rossi. La Roma aveva vinto 4-0 all'andata. Negli ultimi anni, la Roma ha collezionato alcuni risultati incoraggianti. Nel 2017/2018, il 3-3 contro il Chelsea a Stamford Bridge, con la doppietta di Dzeko, fu un segnale di forza. Più recentemente, nella stagione 2020/2021, i giallorossi pareggiarono 1-1 contro il Leicester nella semifinale di Conference League, guadagnando il pass per la finale grazie alla vittoria al ritorno.
Sconfitte amare, soprattutto a ManchesterTuttavia, le sfide in Inghilterra hanno spesso lasciato l’amaro in bocca. Tra le sconfitte più dure: Il 7-1 contro il Manchester United all’Old Trafford nella stagione 2006/2007. Una sfida che la Roma vuole cancellare stasera e che costrinse la squadra di Spalletti a uscire ai quarti di Champions dopo il 2-1 dell'andata all'Olimpico. Da ricordare (o forse no) anche la sconfitta dell'anno successivo sempre contro Cristiano Ronaldo e compagni. Sempre ai quarti di Champions. Ma anche quella del 2021 in Europa League, a un passo dalla finale. Finì 6-2, altra brutta figura europea dopo il 3-2 dell'andata. Poi la sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal nel 2008/2009 con gol di Van Persie. E 5-2 subito dal Liverpool nella semifinale di Champions League 2017/2018 che la Roma provò a ribaltare all'Olimpico con il 4-2 e il rigore negato per mani di Arnold.
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