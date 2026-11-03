"Questo campionato può perderlo solo la Roma". La sentenza (fate pure gli scongiuri) arriva da Giuseppe Cruciani intervistato durante il podcast Numer1. Il giornalista di fede laziale, conduttore de la Zanzara su Radio24, è sicuro. "Non lo dico per scaramanzia, ma per valutazione di quello visto finora. Non ha mai sbagliato una partita, forse un tempo. L'unica partita che ha perso era in vantaggio a 5' dalla fine contro il Real Madrid. Per il resto ha dominato sempre. Gli mancano 3 giocatori fondamentali come Svilar, Koné e Dybala. La Roma è la vera favorita allo scudetto, se non lo vince è perché succede qualcosa di strano. È quasi impossibile che non lo vinca".