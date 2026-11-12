Ha rimesso guanti e scarpini e si è tolto quel tutore che lo ha accompagnato per oltre un mese. Poi è sceso in campo per svolgere lavoro differenziato, un primo step verso il recupero totale. Mile Svilar e pronto a tornare in pista per difendere la porta giallorossa contro il

Parma il prossimo 21 novembre. Ieri alla ripresa degli allenamenti, infatti, il numero uno belga si e rivisto sul terreno di Trigoria per la prima volta - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - dal 2 ottobre scorso, giorno in cui rimediò una frattura da stress al quinto dito del piede destro dopo una semplice parata. La riabilitazione, svolta tra Belgio e Italia, ha funzionato e col passare dei giorni Svilar tornerà ad allenarsi a pieno regime per riprendere il posto tra i pali alla ripresa del campionato. Stesso discorso per Gollini, che sta smaltendo lo stiramento alla schiena accusato poco prima della partita di Manchester. Una gioia per Gasperini e per la difesa giallorossa.