Dopo aver perso Greenwood e aver incassato il voltafaccia di Celik, la Roma ora ha davvero bisogno di accelerare. Serve un colpo, possibilmente anche un segnale, di certo una scossa. Ecco anche perché a Trigoria non sono disposti ad aspettare oltre il fine settimana per avere una risposta da Crysencio Summerville. Che rienterà oggi in Europa. Allora è facile che si metta a tavolino per fare il punto con i suoi agenti (sia quelli olandesi, sia quelli italiani) e capire cosa fare. Il problema - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - attuale resta l'ingaggio, con il giocatore che continua a chiedere sei milioni di euro e la Roma che non intende (e non può) andare oltre i 4,5 più bonus. Questo anche perché a Trigoria sanno che ci sono degli equilibri interni da salvaguardare. Solo che la Roma non può aspettare ancora molto, anche perché Gasperini per "costruire" i suoi giocatori ha anche bisogno di lavorarci per tempo. Ecco perché non si andrà oltre il weekend, al massimo lunedì prossimo. Poi, in caso, si virerà altrove. Se invece Summerville accetterà l'offerta giallorossa, allora D'Amico andrà a "chiudere" la trattativa con il West Ham, a cui la Roma ha già fatto pervenire un'offerta da 40 milioni di euro.