Lavori in corso per costruire la Roma del futuro. Il mercato avanza a piccoli passi, per il momento neanche l'arrivo di Ryan Friedkin ha portato allo sprint sulle trattative auspicato e il pressing di D'Amico prosegue. Il ds è impegnato su due fronti, quelli di Summerville e Moreira. Sono loro gli obiettivi principali per formare una catena di sinistra da Champions League. L'olandese dopo i primi approcci a gennaio e a giugno è tornato in pole ed è il piano A per l'attacco. La Roma - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - ha fatto la sua offerta mettendo sul piatto un ingaggio 4 milioni più bonus e non andrà oltre. La richiesta da 6 non è stata presa in considerazione dai giallorossi che non hanno in programma di sforare il tetto massimo per gli stipendi.

Occhio, però, alla concorrenza perché il temporeggiare dell'attaccante è dovuto dalle sirene della Premier. Fino a qualche settimana fa su di lui c'era il Manchester United che ora è bloccato a causa del rientro dal prestito di Rashford, mentre nelle ultime ore l'Aston Villa ha chiesto informazioni. Gasperini attende e può contare su un altro alleato. Malen, infatti, sta provando a convincerlo ma l'amicizia tra i due connazionali non basta. Diego Moreira è l'altro grande obiettivo dell'estate giallorossa. Anche in questo caso D'Amico sta sfruttando il canale con l'agente (Mendes) ma per il motivo opposto. L'accordo sull'ingaggio è stato già trovato e l'esterno belga ha detto sì ai 2,5 milioni offerti (ora ne guadagna 900mila) a stagione.