La prima settimana di lavoro sotto al caldo torrido di Trigoria è quasi terminata. Ieri nessuna doppia seduta, ma una prima sgambata contro la Primavera di Mattia Scala. Una partitella in famiglia di un'ora senza neanche la presenza di un arbitro federale al contrario di quanto accadrà domenica. Ad assistere alla partitella anche il ds D'Amico e il responsabile del settore giovanile Margiotta. Il primo gol stagionale è stato segnato da Dovbyk con un bel colpo di testa. Il 23 - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è in programma il test contro il Trastevere. La squadra ha dormito all'interno del centro sportivo e questa mattina sarà in campo fin dalle prime ore del mattino (8) per la prima sessione. Poi alle 10.30 lavoro in palestra e nel tardo pomeriggio un altro allenamento.