Gian Piero Gasperini è furioso. Perché lo scippo della Juve per Zeki Celik, un giocatore che in questi mesi ha cercato in tutti i modi di tratte-nere, è uno smacco che di sicuro non si aspettava. E neppure poteva immaginare. Non con questi tempi e in queste modalità, visto che il turco era atteso nella Capitale per le visite mediche già nella giornata odierna. Ma c'è di più. La Roma rischia una seconda beffa se possibile ancora più clamorosa e riguarderebbe Lorenzo Pellegrini. Ricky Massara - scrive Tuttosport - ha un ottimo rapporto col ragazzo e sta facendo il possibile per portarlo a Torino. Sarebbe stata anche presentata una proposta, che per il momento è in fase di valutazione: Lorenzo dovrebbe dare una risposta già in giornata. Senza tirarla troppo per le lunghe. Da Torino hanno risposto presente all'ipotesi di valutare la candidatura di Pellegrini, che sta meditando. Valuta con attenzione tutte le possibilità che gli si stanno pro-spettando, dando comunque la priorità a Gasperini.