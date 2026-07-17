D'Amico continua il suo pressing su Summerville da una parte e Moreira dall'altra, obiettivi complicati ma non alternativi per dare nuova linfa alle fasce romaniste. In particolare, nelle ultime ore si stanno intensificando i colloqui con l'entourage di Summerville. Attraverso il lavoro di un intermediario fidato, la Roma punta ad abbassare le richieste iniziali (6 milioni all'anno) dell'olandese, ben sapendo di non poter (e voler) andare oltre i 4 milioni netti più bonus per l'ingaggio. L'agente però prende tempo, cercando di sondare anche club come Manchester United e Aston Villa, che nel recente passato si sono informati sull'ala classe 2001. A Trigoria - scrive Simone Valdarchi sul 'Corriere della Sera' - non hanno alcuna intenzione di rivivere un Greenwood-bis e si sono imposti un limite di tempo entro il quale attendere Summerville, prima di virare su una delle alternative nel ruolo. Per quanto riguarda Moreira, invece, l'intesa di massima è stata già raggiunta a 2,5 milioni l'anno, con una formula a salire. Ciò che resiste, invece, è l'ampia forbice tra la valutazione dello Strasburgo (45-50 milioni) e ciò che la Roma è disposta a pagare: 30 milioni, più bonus e percentuale sulla rivendita.