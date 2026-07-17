Era tutto fatto. O, almeno, così riteneva la Roma, pensiero che evidentemente non collimava con quello di Zeki Celik. Sta di fatto che a Trigoria erano sereni e aspettavano il difensore turco già nella giornata di domani, pronto a mettersi di nuovo a disposizione di Gian Piero Gasperini. Tanto da avergli anche comprato il biglietto aereo per Fiumicino. allora bisognerà capire come la prenderà proprio Gasp, che si era speso in prima persona con i Friedkin per la sua conferma. Di lui, infatti, il tecnico giallorosso - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - ha sempre apprezzato la disponibilità, ma soprattutto la grande duttilità, visto che nella scorsa stagione lo ha utilizzato in più ruoli. Tony D'Amico, che strada facendo aveva trovato un'intesa sulla base di 3/3,1 milioni di euro, a cui aggiungere poi i bonus. Il ds giallorosso ha quindi spedito i documenti firmati all'entourage del turco, senza però mai riceverli indietro con la controfirma del giocatore. Ed ora è tutto più chiaro, anche il perché di quella latitanza. A Celik, così, non è rimasto altro che salutare i tifosi giallorossi (che però lo hanno etichettato subito come "traditore").