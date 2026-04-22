Si chiama Kerim Alajbegovic uno dei primi obiettivi per la Roma del futuro. L'ala sinistra, 18 anni, ha due sponsor d'eccezione come Miralem Pjanic ed Edin Dzeko. Proprio l'ex centrocampista giallorosso ha pranzato in un ristorante della capitale con Semin Alajbegovic, papà-agente del calciatore. Pjanic, infatti, sta studiando da procuratore e farà da intermediario tra Massara e l'entourage del baby prodigio della Bosnia che ha ricevuto pure il consiglio di Dzeko in nazionale: "Alla Roma puoi fare il grande salto". Prima però - spiega Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - c'è da convincere il Bayer Leverkusen che punta a incassare 20 milioni. Nel mirino di Massara però c'è anche Victor Munoz dell'Osasuna, ala sinistra 22enne: ha una clausola da 40 milioni. Ma può partire anche per una cifra inferiore.