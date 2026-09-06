"Provo sempre a dare tutto, che sia dall'inizio o a gara in corso", le parole di Mati

Redazione
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Gasperini: "Cena con Totti senza secondo fine. Sono libero di frequentare chi voglio"

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Prima l'angolo per il gol di Hermoso, quindi la sterzata su Zappacosta e il gol che manda in estasi l'Olimpico. Ma anche prima Matias Soulé aveva fatto tante cose belle, anche con un po' di sfortuna. "Provo sempre a dare tutto, che sia dall'inizio o a gara in corso - dice alla fine l'attaccante della Roma -.Questa è una squadra unita, siamo tutti disponibili: sia chi parte sia chi entra dopo. Abbiamo dominato la partita dall'inizio alla fine, poi sono arrivati questi due gol che ci siamo meritati". Ed allora - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - la Roma si gode la terza vittoria consecutiva in campionato e il primo posto in coabitazione con l'Inter. Già, I campioni d'Italia, proprio l'avversario che la Roma affronterà tra due settimane in un Olimpico che non vede l'ora.

Soulè Roma Atalanta

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