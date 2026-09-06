È già la Roma di Mora. Al folletto portoghese sono bastate tre partite per far cambiare idea agli scettici. Con la Fiorentina aveva già dato dimostrazione del suo valore, contro il Lecce aveva trovato la prima rete e ieri con l'Atalanta fino a quando è rimasto in campo (uscito al 54') è stato tra i migliori. Parte centrale dietro Dy-bala e Malen, ma le cose migliori nel primo tempo le fa partendo da sinistra. Un paradosso considerando che Farioli lo ha lasciato andare via senza troppe forzature perché non lo convinceva in quella posizione. Ora se lo gode Gasperini che già dalla prima partita aveva speso parole al miele: "È un talento straordinario. Ha già vinto due campionati a soli 19 anni, è un ragazzo in evoluzione e in crescita ma con grande personalità.

Ogni volta - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - in cui tocca palla succede qualcosa di bello, è molto resistente e ha valori atletici di assoluto livello, è duttile, può giocare a destra e a sinistra". Rodrigo ha tutto il tempo per migliorare, ha dalla sua parte anche l'età. Diciannove anni ma già un bagaglio d'esperienza utile per la Champions League. È tra i pochi in rosa ad averla già giocata e giovedì ci sarà il ritorno della Roma nella competizione europea più importante. L'obiettivo è quello di rimanere il più a lungo possibile tra le prime quattro del campionato per giocarla tutti gli anni. E per farlo Gasperini si affida anche alle qualità di Mora. La sensazione, però, è che solo lui non basta e servirà una mano da parte di tutti soprattutto quando le partite non saranno in discesa.