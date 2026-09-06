Gasperini è 'innamorato pazzo' di questa Roma. Lo aveva detto alla vigilia del match contro l’Atalanta, lo ha confermato con quell’esultanza al fischio finale. Dentro c’era tutto: la rivincita contro la sua 'ex', la gioia per una rimonta folle e la consapevolezza di aver costruito un gruppo che non molla mai. La Roma, contro la Dea, ha regalato un’altra notte da ricordare. Una di quelle partite che cambiano qualcosa, che fanno crescere una squadra e accendono un ambiente. Gasp si gode tutto, ma soprattutto si gode una Roma che continua a vincere e che adesso guarda tutti dall’alto. Perché quella contro l’Atalanta è stata anche una vittoria dal sapore di storia. Gasperini è diventato il terzo allenatore della Roma a vincere otto gare consecutive in Serie A, raggiungendo Spalletti e Rudi Garcia. Spalletti aveva vinto 11 gare di fila tra il 2005 e il 2006 e altre 8 nel 2016. Garcia, invece, era arrivato a 11 nel 2013 e a 9 nel 2014. Dopo la disfatta contro l'Inter nella passata stagione, la Roma ha cambiato marcia. Gasp ha indicato la strada, la squadra lo ha seguito. Otto vittorie dopo, il sogno è vivo. E questa Roma sembra avere ancora tanta voglia di correre.