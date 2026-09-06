“Follia giallorossa”. Due parole, forse le più giuste per raccontare i 96 minuti vissuti all’Olimpico. Svilar non ha aggiunto altro: ha scelto di lasciar parlare un video, pubblicando sui social il delirio dello stadio al gol di Soulé. Perché la partita contro l’Atalanta ha regalato alla Roma qualcosa che forse mancava da tempo. Non solo le occasioni, i pali e il dominio. La vera risposta è arrivata dopo il gol di Ederson: la squadra di Gasp non si è scomposta, non ha mollato e ha continuato a crederci fino all’ultimo pallone. Una reazione che racconta molto della nuova Roma. Una squadra che, forse, ha finalmente imparato a non arrendersi. E Mile, spettatore privilegiato di quei minuti finali, ha voluto immortalare proprio l’istante in cui l’Olimpico è esploso: il gol di Soulé, il boato e una follia giallorossa che ha travolto tutti. Anche lui.