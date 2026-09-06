Siamo solo alla terza giornata di campionato, ma la Roma ha deciso di fare sul serio. Una rimonta da urlo ha dato vita alla prima vera cartolina giallorossa di questa stagione: Hermoso e Soulé hanno regalato tre punti a Gasp e, soprattutto, hanno lanciato un segnale forte alle altre big del campionato. Quest’anno c’è anche la Roma a fare paura. Lo spagnolo è stato fondamentale, ha riacceso la partita quando tutto sembrava ormai compromesso. L’argentino, invece, si è preso una notte tutta sua: un assist, il gol al 93’ e quella sensazione di essere tornato finalmente il Soulé ammirato nella passata stagione.

IL CORRIERE DELLO SPORT

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Mancini 5,5 (63' Ghilardi 6,5), Ndicka 6 (67' Balerdi 6,5), Hermoso 7,5; Lulli 6 (54' Molina 7), Cristante 7,5, Koné 7.5, Wesley 7; Mora 6.5 (54' Soulé 8,5); Dybala 8, Malen 6 (63' Castro 7). Allenatore: Gasperini 8

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Mancini 5,5 (63' Ghilardi 6,5), Ndicka 7.5 (67' Balerdi 6,5), Hermoso 6,5; Lulli 6 (54' Molina 6), Cristante 7, Koné 6.5, Wesley 6,5; Mora 6.5 (54' Soulé 8); Dybala 6.5, Malen 6 (63' Castro 7,5). Allenatore: Gasperini 7,5

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Mancini 5,5 (63' Ghilardi 6,5), Ndicka 6 (67' Balerdi 6,5), Hermoso 6,5; Lulli 6 (54' Molina 7), Cristante 6.5, Koné 6.5, Wesley 6; Mora 6.5 (54' Soulé 7.5); Dybala 6.5, Malen 5,5 (63' Castro 6,5). Allenatore: Gasperini 7,5

IL CORRIERE DELLA SERA

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Mancini 5 (63' Ghilardi 6), Ndicka 5 (67' Balerdi 7), Hermoso 7; Lulli 6 (54' Molina 6), Cristante 5.5, Koné 6.5, Wesley 6; Mora 6 (54' Soulé 7.5); Dybala 6.5, Malen 6 (63' Castro 7). Allenatore: Gasperini 7

LA REPUBBLICA

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Mancini 5,5 (63' Ghilardi 6), Ndicka 5 (67' Balerdi 6), Hermoso 7; Lulli 5.5 (54' Molina 6), Cristante 6, Koné 6.5, Wesley 6; Mora 5.5 (54' Soulé 7.5); Dybala 6, Malen 5.5 (63' Castro 7). Allenatore: Gasperini 7

IL TEMPO

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Mancini 5 (63' Ghilardi 6), Ndicka 5.5 (67' Balerdi 7), Hermoso 7; Lulli 6 (54' Molina 6.5), Cristante 6.5, Koné 7, Wesley 6,5; Mora 6.5 (54' Soulé 8); Dybala 6, Malen 6 (63' Castro 7,5). Allenatore: Gasperini 7